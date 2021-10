Degusta la Valtellina… parti con noi! - BergamoNews

Ti piacerebbe visitare Teglio? Questa località della Valtellina, ricca di fascino e bellezza, vanta paesaggi unici, svariati luoghi d’interesse da scoprire e una grande tradizione gastronomica costellata di gustose specialità e prodotti tipici.

Per chi volesse conoscerla meglio, l’agenzia di viaggi “Destinazione Sole” organizza una gita della durata di una giornata venerdì 19 novembre: è un’ottima occasione per effettuare un’uscita piacevole, accessibile e non particolarmente impegnativa.

Il programma prevede l’arrivo a Teglio alle 10.30 con visita guidata a Palazzo Besta, una delle più significative dimore rinascimentali lombarde. Questo edificio, edificato alla fine del Quattrocento, si potrà ammirare in tutto il suo splendore: in modo particolare si potranno apprezzare le sue decorazioni con i cicli pittorici a tema mitologico, biblico e storico che lo contraddistinguono.

Terminata la visita, alle 12.30, si pranzerà al ristorante Combolo contando su un menù a base di prelibatezze valtellinesi. Per cominciare, verranno proposti gli sciatt, ossia le inconfondibili frittelline croccanti di forma tondeggiante con cuore di formaggio fuso, in abbinamento a delle cicoriette, per proseguire con gli immancabili pizzoccheri, bontà per antonomasia di questa terra. Ci sarà spazio, poi, per un altro must del posto, la bresaola, accompagnata da sfiziosi formaggi, concludendo in dolcezza con la bisciola – dolce tipico preparato con lievito di birra e ripieno di frutta secca ed essiccata – e la torta di grano saraceno, un dessert dal sapore tutto particolare. Ad accompagnare il tutto ci saranno ottimo vino Valtellina doc, acqua minerale e caffè.

Nel pomeriggio, il programma prevede la visita guidata al centro storico e alla Cantina Nera, con degustazione. Si tratta di una realtà storica, espressione della produzione vitivinicola locale: l’attività della famiglia Nera ha avuto inizio nel 1940 con Guido Nera al quale è succeduto, alla fine degli anni ‘50, il figlio Pietro che, con caparbietà ed orgoglio, ha accorpato diversi ettari di vigneti, ora di proprietà dell’azienda agricola Caven dei fratelli Stefano e Simone Nera, fondata nel 1982.

La Casa Vinicola Pietro Nera è una cantina tra le più importanti e prestigiose della Valtellina, con una lunga tradizione nella valorizzazione e nella promozione del territorio, nella coltivazione dei vigneti e nella produzione di vini di alta qualità con caratteristiche uniche, ai quali sono stati attribuiti attestati di merito nei diversi concorsi nazionali ed internazionali.

Il costo complessivo della gita è di 68 euro a persona.

Per l’ingresso a Palazzo Besta, nel rispetto delle normative anti-Covid, sono previsti accessi scaglionati, dividendo il gruppo su due turni e con più guide (una ogni 12 persone).

Teglio, perla della Valtellina

Per aver ulteriori informazioni e per prenotarsi telefonare al numero 035341105 – 3318629593 oppure inviare un’e-mail a info@destinazionesole.it

