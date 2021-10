Brembo entra nel nuovo indice MIB ESG di Euronext e Borsa Italiana - BergamoNews

Bergamo. Euronext ha annunciato nella giornata lunedì 18 ottobre il lancio del nuovo indice MIB ESG1 (codice Bloomberg gross return: MIBESG), il primo indice ESG (Environmental, Social and Governance) dedicato alle blue-chip italiane, pensato per individuare i grandi emittenti italiani quotati che presentano le migliori pratiche ESG. Il MIB ESG è il secondo indice nazionale ESG di Euronext, dopo il CAC40 ESG lanciato nel marzo 2021.

L’indice MIB ESG combina la misurazione della performance economica con valutazioni ESG in linea con i principi del Global Compact delle Nazioni Unite.

La composizione dell’indice si basa sull’analisi dei criteri ESG da parte di Vigeo Eiris (V.E.), società di Moody’s ESG Solutions, che valuta le performance ESG degli emittenti.

La metodologia alla base dell’indice prevede una graduatoria delle migliori 40 società sulla base di criteri ESG, selezionate tra le 60 italiane più liquide, escludendo quelle coinvolte in attività non

compatibili con investimenti ESG. Le componenti dell’indice sono ponderate in base alla capitalizzazione del flottante di mercato. La composizione dell’indice verrà rivista con frequenza trimestrale. Le revisioni consentiranno di inserire le società le cui performance ESG siano migliorate in misura sufficiente. Sviluppata dopo una consultazione con la comunità finanziaria italiana, la metodologia evolverà in modo da integrare eventuali future normative europee e standard ESG.

Stéphane Boujnah, CEO e Presidente del Managing Board di Euronext N.V., dichiara: “L’indice MIB ESG rappresenta un contributo fondamentale alla crescente domanda di strumenti di

investimento sostenibili da parte di investitori istituzionali e privati e del mercato nel suo complesso. L’indice facilita l’adozione dei principali approcci di investimento ESG da parte degli

investitori in Italia e in Europa. Il primo indice MIB ESG dimostra inoltre il forte coinvolgimento nella transizione ESG della maggior parte delle più grandi società quotate italiane. Il lancio di oggi

rappresenta una tappa importante nell’integrazione in corso di Borsa Italiana all’interno di Euronext. Entrambe le società uniscono le rispettive forze per rendere il mercato dei capitali italiani

sempre più rilevante nella trasformazione sostenibile in corso del mondo finanziario”.

Sabine Lochmann, Global Head of ESG Measures at Moody’s ESG Solutions & President of V.E., commenta: “Siamo orgogliosi che i nostri dati ESG di elevata qualità siano utilizzati per

l’indice MIB ESG grazie alla nostra continua collaborazione con Euronext. Questo traguardo testimonia ulteriormente il nostro costante impegno a sostenere l’integrazione dei fattori ESG nei

processi di investimento e accelerare il passaggio a un sistema finanziario sostenibile e responsabile a livello globale”.

