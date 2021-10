"Voglio essere un mago", boom di followers per la bergamasca Matilde Carioli - BergamoNews

Cambio di palinsesto per “Voglio essere un mago!”, il nuovo reality-talent prodotto da Rai2 in collaborazione con Stand by me. Il programma, che finora era andato in onda il martedì in prima serata, a causa dei bassi ascolti, si sposta nel day time della seconda rete della tv pubblica: le prossime puntate si potranno vedere lunedì 11, mercoledì 13, giovedì 14, martedì 19, mercoledì 20 e giovedì 21 ottobre alle 17.15 su RaiDue. Saranno disponibili, inoltre, sulla pagina RaiPlay dedicata alla trasmissione: https://www.raiplay.it/programmi/voglioessereunmago/

Il cast è formato da “teen wizard” provenienti da tutta Italia, d’età tra i 14 e i 19 anni: fra loro c’è la bergamasca Matilde Carioli, La giovane, 14enne, è tanto piccola quanto determinata. Non si sente fatta per arrivare seconda: a lei interessa solo vincere. Una delle sue armi è la parlantina che usa a suo vantaggio per avere sempre ragione in ogni discussione. Appassionata di moda, ha sempre pronto l’outfit giusto per ogni occasione. In casa Matilde non nasconde di essere la preferita del papà, con il quale ha un bellissimo legame e proprio insieme a lui si è appassionata alla magia.

Partecipando al programma, Matilde si è fatta conoscere e apprezzare dai telespettatori e ha aumentato il proprio seguito sui social: il suo profilo Instagram ha avuto un boom crescendo di circa 10mila followers.

In queste settimane ha avuto molte visualizzazioni e sono nate diverse fan pages a lei dedicate.

