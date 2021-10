Lunedì 18 ottobre il cimitero monumentale di Bergamo chiuso per diserbo del verde - BergamoNews

Bergamo. Con l’obiettivo di rendere ancora più accoglienti gli spazi verdi cimiteriali e contenere contemporaneamente la diffusione di erbe infestanti, il Cimitero Monumentale cittadino resterà chiuso l’intera giornata di lunedì 18 ottobre per consentire la realizzazione di un intervento di diserbo generale.

L’utilizzo di specifici prodotti fitosanitari in aree evidentemente non circoscrivibili, ha imposto a chiusura del Cimitero come misura a tutela della sicurezza e della salute dei frequentatori.

I funerali sono sospesi nella giornata di lunedì e rinviati a martedì 19 ottobre.

Verranno ammessi al Cimitero esclusivamente i carri funebri in transito verso il Tempio Crematorio per il conferimento dei feretri in cremazione e per il ritiro delle urne cinerarie.

Le Messe e le celebrazioni funebri presso il Tempio di Ognissanti sono sospese per quella giornata.

In caso di pioggia, l’intervento verrà rimandato al primo periodo utile.

