Incidente all’alba a Brembate: muore 24enne - BergamoNews

Brembate. Tragico inizio di giornata a Brembate: un giovane è morto in un incidente.

È successo poco dopo le 6 di domenica 17 ottobre in via Vittorio Veneto.

Ancora tutte da chiarire cause e dinamica.

La vittima ha 24 anni e non è bastato il soccorso dei sanitari dell’Areu con l’auto medica e dei vigili del fuoco del comando di Bergamo: il ragazzo non è stato portato in ospedale, è morto sul posto.

Per i rilievi del sinistro si sono portati a Brembate i carabinieri di Treviglio.

