Il “Nonno Day” dei pensionati Coldiretti arriva sul lago d’Iseo - BergamoNews

Bergamo. Il percorso di avvicinamento all’evento “Bergamo Brescia capitale della cultura 2023” passa anche dai pensionati di Coldiretti Lombardia. I Senior dell’organizzazione agricola si ritroveranno il 18 e il 19 ottobre sul Lago d’Iseo con il loro “Nonno Day” per parlare di sana alimentazione e mettere in risalto il valore e i valori del cibo, uno degli elementi che più caratterizzano l’identità di un territorio. L’iniziativa, che si svolgerà tra le province di Bergamo e Brescia, richiamerà i pensionati coltivatori da tutta la regione e si svilupperà in due giorni, alternando momenti di confronto a momenti culturali dedicati alla conoscenza delle realtà locali.

Il programma del “Nonno Day” prevede per il giorno 18 ottobre, alle 10,15 al Ristorante “Al Tram” a Sarnico una tavola rotonda sul tema “Dalla buona terra alla tavola buona, l’eccellenza del Made in Italy”. Relazioneranno Lorenzo Bazzana dell’Area Alimentazione di Coldiretti, Elena Turla Biologa Nutrizionaista, Fabio Rolfi Assessore all’Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi di Regione Lombardia. Interverranno per un saluto Paolo Voltini Presidente Coldiretti Lombardia, Franca Sertore Presidente Senior Coldiretti Lombardia, Angelo Visini Presidente Senior Coldiretti di Brescia e Don Claudio Vezzoli Consigliere Ecclesiastico Coldiretti Lombardia. Coordinerà Romeo Andreini, Presidente Senior Coldiretti Bergamo. E’ prevista la testimonianza di un giovane imprenditore agricolo. Concluderà i lavori Giorgio Grenzi Presidente Nazionale dei Pensionati Coldiretti.

La giornata proseguirà poi con la visita alle Torbiere di Iseo e al Monastero di San Pietro in Lamosa.

Il 19 ottobre invece si terrà la S. Messa presso la parrocchia di Sale Marasino e quindi i pensionati Coldiretti proseguiranno la giornata con la navigazione del Lago per conoscere l’isola di Loreto, Lovere, l’isola di San Paolo e Montisola.

Questa iniziativa rappresenta un momento di ripartenza ma è anche un’occasione per ribadire che i Senior Coldiretti costituiscono un valore e una forza per tutta la comunità. Il fatto che il Nonno Day si svolga sul lago di Iseo, un lago che unisce le province di Bergamo e Brescia che saranno capitali della Cultura 2023, vuole sottolineare che quando si parla di cultura si deve tenere conto di quanto sia fondamentale il contributo che possono dare i pensionati, che sono i custodi di una memoria che è alla base delle nostre radici ed è quindi fondamentale per il futuro dei territori della nostra regione.

