Empoli-Atalanta 1-2: Ilicic si inventa il raddoppio, Di Francesco accorcia le distanze - Segui la diretta - BergamoNews

Nel giorno del 114° compleanno l’Atalanta è impegnata nell’incontro valido per l’ottava giornata contro l’Empoli. Per festeggiare questo giorno importante con una vittoria il tecnico Gasperini conferma Musso tra i pali, nonostante i viaggi con la nazionale, e rilancia Ilicic dal primo minuto dopo un mese e mezzo dall’ultima volta in cui era sceso in campo dall’inizio con il Bologna. Maglia da titolare anche per il colombiano Muriel per curare la malattia di gol che colpisce i nerazzurri. Panchina per Freuler e Zapata.

Secondo tempo

2′ Cartellino giallo per Stulac

1′ Inizia la ripresa!

1′ Esce Muriel tra le file dell’Atalanta ed entra Zapata. Cambio anche negli azzurri: fuori Haas e dentro Bandinelli

Primo Tempo

45′ Duplice fischio. Squadre negli spogliatoi

42′ Andreazzoli è costretto a cambiare Romagnoli con Tonelli per un problema fisico

39′ Gasperini sostituisce Toloi con Freuler. Il difensore brasiliano ha avuto una ricaduta dopo essere rientrato dall’infortunio e lascia il campo

37′ Ammonito Marchizza per una manata sul volto di Demiral

30′ Accorciano le distanze i toscani con un diagonale chirurgico di Di Francesco sul lancio perfetto di Stulac

26′ Raddoppio nerazzurro: perla da vedere e rivedere di Ilicic che si intende a meraviglia con Muriel e dal limite dell’area di rigore disegna una parabola mancina, a giro sul secondo palo, impossibile da neutralizzare per l’estremo difensore empolese

11′ Vantaggio Atalanta! Azione magistrale della Dea, combinazione sulla trequarti con Muriel che viene incontro facendo la sponda per Ilicic, lo sloveno manda in porta Pasalic che a tu per tu con Vicario alza la testa e regala una palla solo da spingere in rete al numero 72

6′ Vicinissimi al vantaggio i padroni di casa: Toloi pasticcia sulla destra regalando un’occasione all’Empoli, cross al centro per la scivolata di Henderson che trova l’intervento miracoloso di Demiral, sulla linea a Musso battuto

4′ Bella chance Dea! Ilicic riceve sulla trequarti, pesca Muriel che si sposta la sfera e conclude verso la porta trovando la deviazione di un difensore in corner

1′ Fischio d’inizio, partiti!

Empoli (4-3-1-2): Vicario; Stojanovic, Romagnoli, Viti, Marchizza; Haas, Stulac, Zurkowski; Henderson; Di Francesco, Pinamonti. All. Andreazzoli

Atalanta (3-4-2-1): Musso; Toloi, Demiral, Palomino; Zappacosta, De Roon, Koopmeiners, Maehle; Pasalic, Ilicic; Muriel. All. Gasperini

