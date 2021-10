“Ecco il nuovo inno della Volley Bergamo: scriverlo è stata una grande emozione” - BergamoNews

Bergamo. Si intitola “Voglia di vincere” ed è firmato dalla band bergamasca dei Plug l’inno ufficiale della nuova Volley Bergamo 1991. Scritto da Stefano Ubi Scioscia con la collaborazione di Luca Ashow Carcione – rispettivamente leader e voce dei Plug – è prodotto da Andrea Pisoni alias Andrew V, uno dei dj più attivi di Bergamo.

“L’idea di comporre l’inno – spiega Stefano Ubi Scioscia – è nata dalla Nobiltà Rossoblu, espressione della tifoseria della Volley Bergamo, che voleva coinvolgere in questo progetto una band bergamasca. La proposta mi è stata formulata lo scorso luglio da Paolo Remondini, tifoso nonchè socio della Volley Bergamo, e sin dal primo momento l’ho accolta con molto entusiasmo: mi ha fatto piacere sia perché sono appassionato di sport sia per il significato del progetto in sé. In modo particolare mi è piaciuta l’opportunità di fare qualcosa per la mia città, considerando che a Bergamo la pallavolo ha una storia molto importante. Pensando al valore che ha per il nostro territorio, ho avuto subito l’ispirazione e ho cominciato a scrivere il testo: nell’arco di una decina di giorni ho composto la musica e le parole, poi Andrew V ha completato magnificamente il lavoro. Il risultato ha convinto la società, che ha espresso il proprio apprezzamento senza chiedere alcuna modifica e adesso è ufficiale: ‘Voglia di vincere’ accompagnerà tutte le partite casalinghe della squadra di volley di Bergamo, militante in Serie A”.

Il videoclip è realizzato dal videomaker bergamasco Paolo Rossoni, a completamento di un progetto di ampio respiro tutto Made in Bergamo. Stefano Ubi Scioscia evidenzia: “È stato girato al Pala Agnelli insieme alle giocatrici, che si sono messe in gioco con grande disponibilità. È stata un’esperienza molto bella, così come la presentazione in anteprima con la prima esecuzione alla presenza della società, della squadra e delle istituzioni cittadine”.

Il video verrà pubblicato il 19 ottobre sui canali social dei Plug e della Volley Bergamo: per vederlo non resta che seguirli e tenerli monitorati. Sarà disponibile, inoltre, sugli stores musicali.

