Easytech acquisisce lo sviluppatore di software Skianet - BergamoNews

Easytech Spa, società di Suisio attiva nel settore dell’infrastruttura informatica, comunica l’acquisizione e l’entrata nel gruppo Easytech di Skianet Srl, società leader nella progettazione e nello sviluppo di servizi e soluzioni software e web/mobile a misura di business.

Skianet, fondata nel 2002 e con sede a Porto San Giorgio (FM), oggi è una realtà consolidata e competitiva nello sviluppo di soluzioni personalizzate ad hoc e funzionali, studiate in base alle attività e alle peculiari esigenze di business di piccole e medie imprese.

Ogni progetto viene seguito interamente, dall’analisi alla progettazione all’implementazione, rispettando le necessità preposte e viene realizzato in tempi brevi e con costi certi, sempre seguendo un le best practices confermate dal successo di lavori già eseguiti per clienti di diversi settori merceologici. Per ogni piano di lavoro, con lo scopo di raggiungere gli obiettivi del cliente, vengono sempre garantiti il supporto nell’analisi dei requisiti, la proposta dell’architettura software da realizzare e metodologie di test automatico che garantiscono l’affidabilità della soluzione realizzata oltre alla qualità del codice sorgente, rilasciato ai tecnici del cliente.

Alla società con sede a Suisio, che ha chiuso il 2020 con ricavi per 3 milioni e un ebitda di 291 mila euro, si aggiunge quindi una squadra di 19 tecnici professionisti altamente specializzati: 4 project manager, 5 web developer e 10 SW developer, un team dove la specializzazione di ogni componente è la risorsa principale.

Il board di Easytech commenta soddisfatto “Questa acquisizione è parte integrante della nostra strategia di crescita ed espansione. Assorbendo una realtà concorrente con personale specializzato e formato e attraverso le competenze professionali acquisite, abbiamo l’opportunità di ottimizzare la gestione di progetti complessi e rafforzare la presenza del gruppo sul mercato. Con grande entusiasmo la nostra ‘famiglia’ si allarga, Skianet darà un’ulteriore spinta al percorso di sviluppo e innovazione del gruppo, permettendoci di ampliare e migliorare l’offerta di servizi ai partner grazie alle sinergie che si consolideranno”.

Questa nuova sinergia con Skianet, segue quella con Nexapp, a novembre 2020, e alla trasformazione dell’assetto societario, a luglio 2021, da srl a spa.

