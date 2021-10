Due decessi per Covid in Lombardia che registra 297 contagi, 28 nuovi casi a Bergamo - BergamoNews

Il Ministero della Salute rende noto, come ogni giorno, il bollettino con i dati dei contagi per Covid 19. In Lombardia si registrano nelle ultime 24 ore 297 nuovi contagi.

I DATI

Milano: 286.371 (95)

Brescia: 111.909 (36)

Varese: 91.534 (15)

Monza e della Brianza: 82.866 (31)

Como: 62.456 (33)

Bergamo: 56.485 (28)

Pavia: 46.170 (13)

Mantova: 37.963 (5)

Cremona: 28.696 (13)

Lecco: 25.866 (1)

Lodi: 17.937 (5)

Sondrio: 16.058 (5)

