Lavoratori in nero e senza green pass: chiusa discoteca di Curno - BergamoNews

Curno. Evasione, lavoratori in nero tra cui uno con il reddito di cittandinaza, violazione norme Covid, bagni e porte non a norma. Attività sospesa e 12mila euro di multa in una discoteca di Curno.

Venerdì sera i Carabinieri della Compagnia di Bergamo, unitamente ai militari del Nucleo Ispettorato

del lavoro, ai vigili del fuoco e agli addetti della S.I.A.E. di Milano, hanno effettuato un controllo

all’interno di un locale da ballo del comune di Curno.

Nel corso del controllo, è stata accertata la presenza di tre lavoratori in nero, di cui uno percettore di

reddito di cittadinanza e di altri tre addetti privi di green pass.

È stata inoltre riscontrata l’evasione, da parte del proprietario, dell’iva e imposta intrattenimenti, oltre alla mancata

presentazione della dichiarazione di effettuazione attività, oltre alla presenza di porte di accesso

ai bagni non a norma.

Per tutto quanto accertato, i militari hanno elevato una contravvenzione di oltre 12mila euro,

notificando al titolare la sospensione dell’attività come conseguenza della presenza di lavoratori

non in regola.

