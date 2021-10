Mattarella torna a Bergamo all'Accademia della Guardia di Finanza? - BergamoNews

Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella sembra essere proprio affezionato a Bergamo.

Secondo indiscrezioni pare infatti che sarà nuovamente in città intorno alla fine del mese, in visita alla nuova Accademia della Guardia di Finanza nell’ex sede degli Ospedali Riuniti.

L’ultima volta che il Presidente è stato a Bergamo risale al giugno 2020, quando prese parte alla Messa da Requiem in onore delle vittime del Covid al cimitero monumentale di Bergamo. Il concerto, alla presenza di tutti i sindaci dei Comuni bergamaschi, fu trasmesso in prima serata in diretta nazionale.

Nell’ottobre 2019 Mattarella visitò il parco tecnologico Kilometro Rosso e prese parte ad un’iniziativa congiunta di Molte Fedi sotto lo stesso cielo e BergamoScienza all’auditorium del seminario.

Nel novembre 2016 rese omaggio al maestro Riccardo Muti al teatro Donizetti per festeggiare il 50esimo dal suo debutto proprio nel capoluogo orobico, mentre il giorno successivo partecipò all’inaugurazione dell’anno accademico dell’università.

