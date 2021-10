I 5 migliori modi sicuri per archiviare Bitcoin secondo gli esperti - BergamoNews

Le criptovalute hanno fatto notizia nel 2017 con il loro rally di successo. Tuttavia, Bitcoin non è stato in grado di mantenere la sua valutazione del prezzo. Dopo tre lunghi anni, Bitcoin ha iniziato il suo secondo rally di successo nel novembre 2020. In effetti, il rally è ancora in corso.

Vedendo come Bitcoin si sta comportando nel mercato e raggiungendo una nuova altezza, è diventato molto importante avere depositi di archiviazione sicuri per mantenere le tue risorse Crypto. Con l’aumento della popolarità, nuovi investitori e trader stanno affollando il mercato commerciale Crypto.

Dato che questi investitori hanno poca conoscenza del mercato, gli hacker hanno trovato una grande opportunità e un modo ingegnoso per rubare i loro fondi. Alcuni dei casi di furto più importanti consistono in hacker che indirizzano in modo efficiente la transazione token nei loro account.

Esploriamo i possibili modi.

Modi sicuri per archiviare Bitcoin

Esistono centinaia e migliaia di piattaforme che possono essere utilizzate per archiviare Bitcoin e altre criptovalute. Tuttavia, non tutte le piattaforme sono sufficientemente competenti per mantenere la tua risorsa sicura e protetta. Se hai difficoltà a procurarti un portafoglio sicuro, potresti trovare utile Bitcoin Code.

Ecco alcuni altri modi sicuri in cui puoi archiviare tutte le tue risorse Crypto in modo sicuro e protetto.

Desktop Wallet

I portafogli desktop sono applicazioni che possono essere scaricate sul tuo sistema. I portafogli desktop sono più professionali e soddisfano diverse funzionalità. Tuttavia, poiché il tuo sistema è regolarmente connesso a Internet, devi adottare misure di sicurezza per mantenere al sicuro le tue risorse digitali.

Attualmente, la maggior parte dei portafogli popolari sono portafogli desktop a causa delle loro caratteristiche. Se sei serio riguardo al trading di chipotle Crypto, devi utilizzare un portafoglio desktop invece di mantenere le tue risorse nelle piattaforme di scambio.

Hardware Wallet

I portafogli hardware sono dispositivi hardware progettati specificamente per archiviare chiavi pubbliche e private. Questi tipi di dispositivi sono progettati come USB e sono integrati con uno schermo. I pulsanti laterali controllano l’interfaccia.

I portafogli hardware sono dispositivi a batteria e possono svolgere il proprio compito solo se hanno una batteria. Possono connettersi a un sistema per visualizzare tutte le risorse. Il costo dei portafogli hardware è moderato. Quindi, se sei un trader Crypto a tempo pieno, sarai in grado di permetterselo.

Paper Wallet

I portafogli di carta hanno bisogno di manutenzione e quindi solo poche persone possono ospitare. Devi essere tecnologicamente preparato per comprenderne il funzionamento. È abbastanza complicato. Devi gestirlo con cautela. Altrimenti, un semplice errore e puoi perdere tutte le tue risorse Cryptop.

Come suggerisce il nome, i portafogli di carta si esercitano a stampare le tue chiavi private e pubbliche su carta e usano quel riferimento per gestire le transazioni. È uno dei modi migliori per mantenere le tue chiavi al sicuro poiché le chiavi sono offline ed elimina le possibilità di essere hackerate.

Mobile Wallet

I portafogli mobili hanno recentemente guadagnato terreno. Con Internet e smartphone disponibili a fasce di prezzo convenienti, le persone utilizzano più portafogli mobili di qualsiasi altro portafoglio. I portafogli mobili sono molto popolari tra le giovani generazioni.

Per le famose criptovalute, scoprirai che hanno sia portafogli mobili basati su IOS che su Android. Tuttavia, prima di poter selezionare un portafoglio mobile, è seguito quanto segue:

Portafoglio che dà accesso e controllo sulle tue chiavi private.

Facilità d’impiego.

Comunità di sviluppo attivo.

Funzioni di backup e ripristino.

Compatibilità.

Portafoglio Web

I portafogli web sono i portafogli attivi 24×7. È possibile accedere a questi portafogli da diversi browser Web visitando l’URL dei portafogli. Tutte le tue informazioni sono archiviate online su questi portafogli, anche le tue chiavi private. Questo è il motivo per cui trovi notizie sugli attacchi DDOS. Sebbene ci siano web wallet ospitati e non ospitati, prova a utilizzare solo quelli non ospitati.

Il consiglio finale

Abbiamo menzionato sopra tutti i tipi di portafogli. Questi portafogli sono abili nell’archiviazione sicura delle tue risorse Crypto. Ogni portafoglio ha i suoi pro e contro. Quindi, sii vigile per superare il loro difetto prima di scegliere un tipo di portafoglio.

