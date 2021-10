Giornata alla scoperta di un’innovativa tecnologia per rimuovere il grasso in eccesso - BergamoNews

Il numero di persone che cercano soluzioni per rimuovere l’adiposità localizzata e per ridefinire i contorni del proprio corpo è in aumento, ecco perché i trattamenti per combattere l’adipe in eccesso sono protagonisti della Medicina estetica.

I metodi e le tecniche non invasive proprie della disciplina, permettono infatti di evitare l’intervento chirurgico e il decorso post-operatorio.

Lo studio del Dott. Toffanetti, da sempre attento alle esigenze e alle richieste del paziente anche per quanto riguarda la correzione di inestetismi e piccoli difetti di viso e corpo, organizza quindi una giornata dedicata all’innovativo sistema Acryos, in collaborazione con Reneve.

L’evento è dedicato ad una nuovissima tecnologia che utilizza il freddo per eliminare il grasso localizzato, senza effetti collaterali. Rispetto alle tradizionali crioterapie questa nuova strumentazione permette risultati più omogenei e naturali senza il rischio di necrosi, ecchimosi (lividi) o lassità cutanea.

L’evento avrà luogo sabato 16 ottobre su prenotazione e fino a esaurimento posti.

I partecipanti potranno conoscere da vicino l’esclusivo sistema del cryoelettrolipolaser a ciclo termico Acryos, una delle più innovative ed efficaci soluzioni di medicina estetica per rimuovere l’adipe in eccesso.

Applicando una fonte di freddo per diversi minuti sulla zona da trattare si determina il congelamento degli adipociti che poi vanno incontro a morte.

Crioterapia – ipertermia, laser e raggi infrarossi modellano e tonificano il corpo ottenendo una liposcultura non invasiva e permanente che offre risultati sorprendenti sin dalle prime applicazioni.

L’evento è organizzato dal Dottor Fabio Toffanetti, medico chirurgo,

Specialista in chirurgia plastica ricostruttiva ed estetica e che ha aperto il proprio studio in via Borfuro.

Per ulteriori informazioni e per prenotazioni si può chiamare la segreteria del centro allo 035238972

