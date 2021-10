Boltiere: la giunta comunale approva il piano di diritto allo studio - BergamoNews

Boltiere. Il nuovo anno scolastico è iniziato da qualche settimana nel rispetto delle ormai note procedure relative ai comportamenti da adottare nella situazione di pandemia che ancora caratterizza la nuova normalità che stiamo vivendo. L’amministrazione comunale di Boltiere si è trovata in questo contesto la possibilità di poter investire quasi 360.000 €, ottenuti attraverso l’adesione a bandi statali e regionali, per significativi interventi di manutenzione, messa in sicurezza ed efficientamento energetico degli edifici scolastici. Gli interventi ricadranno in particolare quest’anno sulla scuola secondaria don Peppe diana.

Il documento al quale l’amministrazione è giunta a conclusione, come di consueto, è stato condiviso pienamente con la dirigenza scolastica e con i referenti delle scuole.

Sono stati poi garantiti interventi di abbattimento delle retta per la frequentazione della scuola dell’infanzia parrocchiale. La misura di contenimento è di circa il 37% delle spesa per ogni bambino frequentante, oltre che specifici interventi per situazioni di particolare disagio.

Gli interventi più onerosi del piano di diritto allo studio sono previsti per garantire una adeguata risposta alle domante pervenute in merito all’assistenza scolastica, oltre che a garantire il proseguo degli interventi già in essere.

L’ulteriore sforzo messo in campo per la ripresa di quest’anno scolastico è la volontà, da parte dell’amministrazione comunale, di far ripartire i servizi di pre e post scuola, una necessità importante per le famiglie.

ARTICOLO A CURA DEL COMUNE DI BOLTIERE

© Riproduzione riservata

Vuoi leggere Bergamonews senza pubblicità?

Iscriviti a Friends! la nuova Community di Bergamonews punto d’incontro tra lettori, redazione e realtà culturali e commerciali del territorio.

L'abbonamento annuale offre numerose opportunità, convenzioni e sconti con più di 120 Partner e il 10% della quota di iscrizione sarà devoluta in beneficenza.

Scopri di più, diventiamo Amici!