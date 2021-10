App Green Pass: il controllo diventa smart grazie a Libemax - BergamoNews

Il team di Libemax, azienda che da oltre sette anni supporta le imprese fornendo soluzioni hi-tech per semplificare le loro attività quotidiane e le innumerevoli ottemperanze burocratiche, si è attivato prontamente per sostenerle anche per il controllo obbligatorio del Green Pass.

Già forte della propria esperienza nel settore tecnologico con App Rilevazione Presenze, la piattaforma dedicata alle timbrature per i dipendenti fuori sede, la software house ha sviluppato validi strumenti che consentono di procedere alla verifica della certificazione verde in modo rapido ed estremamente semplice.

“Dopo aver analizzato il codice sorgente di VerificaC19 (open source) e seguendo le indicazioni europee – illustra l’amministratore delegato Daniel Maida – abbiamo sviluppato diversi sistemi per la verifica della certificazione, compatibili con la normativa del Ministero della Salute e conformi al Dpcm. Tutte le modalità sono accomunate dal fatto che non sia necessario l’intervento di un operatore e che possa essere verificata la validità di tutti i Green Pass rilasciati in Europa, garantendo al 100% la tutela della privacy, dato che non vengono in alcun modo memorizzati i dati sensibili e sanitari”.

Per agevolare il controllo delle certificazioni dei dipendenti ecco App Green Pass (www.appgreenpass.com) che consente al lavoratore di poter procedere in completa autonomia alla validazione del proprio certificato. Una volta installata la app sul suo dispositivo e dopo il login, infatti, alla persona è richiesto di effettuare il controllo con semplici modalità: scansione QR Code, tramite la galleria (immagine o PDF) del proprio device o con il reinvio di quello utilizzato per l’ultima verifica fatta. Il sistema attua l’accertamento del Green Pass e che il nominativo corrisponda a quello del lavoratore: in caso di non conformità è inviata una mail di notifica. Incluso nel pacchetto il pannello di controllo, con cui si può avere sempre aggiornata la situazione della validità dei certificati di quel giorno e i dati anonimizzati di quelli precedenti.

“Grazie alle nostre soluzioni – conclude – le aziende hanno a disposizione non solo un tool utile a osservare le esigenze normative contingenti, ma acquisiscono sistemi moderni con i quali migliorare l’organizzazione interna nel medio e lungo periodo”.

© Riproduzione riservata

