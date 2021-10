Gemels&ESG: iniziativa green a Entratico - BergamoNews

Sabato 9 Ottobre 2021 ha avuto luogo una delle uscite green che Gemels ha organizzato a sostegno dell’ambiente. Tra le sue iniziative ESG, infatti, l’azienda dedica alcuni pomeriggi alla pulizia delle aree verdi del territorio, al fine di creare una cultura sostenibile e sensibilizzare grandi e piccini a queste importanti tematiche. Basta poco per fare la differenza!

Questa volta l’iniziativa è stata realizzata presso il bosco di Entratico, dove i collaboratori Gemels hanno partecipato con entusiasmo insieme alle loro famiglie. È importante che la cultura per il rispetto dell’ambiente e per il rispetto degli altri venga trasmessa anche in famiglia e ai propri conoscenti. “Abbiamo la fortuna di essere circondati da tanto verde che purtroppo talvolta non viene rispettato – ci racconta Michela – infatti anche questa volta il “bottino” si è rivelato abbondante. Siamo però orgogliosi e felici di aver portato in qualche modo il nostro piccolo contributo al paese di Entratico e alla sua comunità.”

Gemels ci tiene a ringraziare il comune e il centro sportivo di Entratico per la loro collaborazione e il loro prezioso supporto in questa iniziativa.

Continuate a seguirci per scoprire le prossime iniziative…ci potrebbero essere novità interessanti! Alla prossima!

© Riproduzione riservata

Vuoi leggere Bergamonews senza pubblicità?

Iscriviti a Friends! la nuova Community di Bergamonews punto d’incontro tra lettori, redazione e realtà culturali e commerciali del territorio.

L'abbonamento annuale offre numerose opportunità, convenzioni e sconti con più di 120 Partner e il 10% della quota di iscrizione sarà devoluta in beneficenza.

Scopri di più, diventiamo Amici!