Tutela dell'ambiente in Costituzione, ok dalla Camera: "Un grande passo" - BergamoNews

Le parlamentari dem di Bergamo Elena Carnevali e Leyla Ciagà commentano con grande soddisfazione il va libera della Camera alla proposta di legge costituzionale per l’inserimento in Costituzione del principio di tutela dell’ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi accanto alla già prevista tutela del paesaggio e del patrimonio artistico. Il testo era stato già approvato in Senato. Trattandosi di una modifica costituzionale, serve un nuovo sì da parte di entrambe le Assemblee.

“Un grande passo verso il traguardo, di cui siamo fiere. Finalmente con il primo voto conforme – afferma la deputata Elena Carnevali – si riconosce la dignità costituzionale alla tutela dell’ambiente e degli animali, della biodiversità e degli ecosistemi, connessa con la tutela della salute come avvenuto già da decenni in molte democrazie europee. Una modifica costituzionale fondamentale che aggiornerà l’Art. 9 dichiarando questo principio costituzionale nell’interesse delle future generazioni rendendo forte ed imprescindibile il legame tra la responsabilità dello Stato, dei cittadini e delle future generazioni”.

“La modifica costituzionale – dichiara la deputata Leyla Ciagà – riguarda anche l’Art. 41 che viene integrato inserendo come vincoli alle attività economiche anche la tutela della salute e dell’ambiente. Una integrazione di grande importanza per risolvere la contrapposizione tra lavoro e ambiente. Sono orgogliosa di avere dato il mio voto per garantire il diritto a tutti i cittadini, e in particolare alle giovani generazioni, di vivere in un ambiente sano e pulito”.

