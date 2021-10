The Andre svela la sua identità sui social: "Essere solo una voce non basta più" - BergamoNews

“Ho creduto a lungo di poter essere solo una voce. All’inizio per preservare la sospensione del dubbio.Poi perché temevo di essere frainteso. Alla fine perché era una protezione comoda dagli sguardi di chi stava sotto il palco”.

È così che Alberto Ghezzi, in arte The Andre, musicista e cantautore bergamasco, diventato celebre per le sue interpretazioni del repertorio deandreiano in versione trap, ha svelato per la prima volta il suo volto al pubblico.

Una rivelazione, inaspettata, attraverso una foto in bianco e nero pubblicata sui canali social. Bergamonews aveva già dato i primi indizi ai lettori rivelando l’origine orobica dell’artista (leggi) . Ora conosciamo il ragazzo dietro la maschera.

The Andre ci è apparso come una sagoma dall’identità nascosta sin dagli esordi su YouTube, il primo vero palco del musicista. Dal primo video che lo ha portato alla ribalta, molti traguardi sono stati raggiunti da The Andre: il duetto con Dolcenera, la pubblicazione del libro “Io è un altro”, la svolta cantautorale con “Evoluzione”, il suo primo album di inediti, che ha definito la sua vera natura. Non una semplice voce, ma un artista fuori dal coro. Ciò che è iniziato quasi per gioco misto ad ammirazione per il “Nostro Più Grande Cantautore” (come The Andre definisce Fabrizio De Andrè in “Io è un altro”, ndr) è diventato un interessante progetto artistico.

“Questo progetto è nato per amore e ammirazione di Fabrizio De André – ha scritto sui social – ma ha cominciato a evolversi dal primo giorno della sua esistenza. Ora è diventato un’altra cosa e forse essere una voce e basta non è più sufficiente. E allora, se una faccia ci deve essere, tanto vale che sia la mia”.

La sua voce, inconfondibile, rimane. Ciò che si aggiunge è la personalità.

“È una “rivelazione” che avrei voluto fare il più sommessamente possibile – ha concluso The Andre – E per chi mi conosce di persona, non lo è per nulla, ormai. Ma se siete rimasti fra coloro che ancora non la conoscono, eccomi qui, con questo muro di testo, a dirvi che questa è la mia faccia, e tanto piacere”. Così Alberto/The Andre ha svelato stesso, segnando una nuova fase della sua carriera artistica, rimanendo se stesso: ironico, brillante, unico.

