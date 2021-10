Tamponamento tra 4 tir lungo la A4: muore camionista di 40 anni - BergamoNews

Tragico incidente lungo l’autostrada A4 all’alba di mercoledì. Un camionista di 40 anni ha perso la vita in un tamponamento tra il suo tir e altri tre mezzi pesanti, avvenuto intorno alle 6 tra i caselli di Brescia centro e Brescia ovest, in direzione di Milano.

Per le operazioni di soccorso con due ambulanze e un’automedica e di recupero dei mezzi da parte dei vigili del fuoco di Brescia, è stato necessario chiudere il casello di Brescia centro.

Il 40enne era stato estratto vivo dalle lamiere insieme a un collega, ma è deceduto poco dopo in seguito alle gravi lesioni riportate nello scontro.

Altre tre camionisti sono rimasti feriti. Uno di loro, un 55enne, è stato trasportato in ospedale in codice rosso per traumi all’addome e al bacino.

