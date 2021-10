"Noi infermieri della clinica Castelli, ieri eroi, oggi neanche i parcheggi" - BergamoNews

Gli Operatori sanitari del dipartimento chirurgico di Humanitas Castelli lanciano un appello per i parcheggi alla ex Castelli. Ci scrive Ramona Capelli, infermiera.

Vi scriviamo per portare alla vostra attenzione un disagio che viviamo da tempo e che si è esacerbato in questi ultimi giorni: dal momento che Humanitas Castelli non dispone di un parcheggio per i dipendenti, siamo soliti cercarlo nelle vie limitrofe, ricerca che spesso richiede anche un’ora di tempo e il più delle volte si risolve col parcheggiare in zone che la sera, allo smonto dal turno, sono purtroppo poco sicure, tenuto conto anche del fatto che per la maggior parte siamo donne.

Poco tempo fa molti posteggi liberi in queste vie attorno all’ospedale sono stati trasformati in parcheggi riservati ai residenti ed ora, negli ultimi giorni, alcuni dei pochi posteggi gratuiti rimasti (in via Legionari di Polonia, via Diaz, via IV Novembre) sono diventati a pagamento (il costo mensile nei parcheggi blu o in quelli privati – il cui orario non sempre coincide coi nostri turni – sarebbe assai gravoso) ed altri riservati ai residenti.

Con la presente vi chiediamo quindi di tenderci una mano e aiutarci a far presente questa disagevole situazione a tutti coloro che vi seguono e soprattutto al sindaco Gori e all’assessore per l’ambiente e la mobilità Zenoni, in modo che possano trovare una soluzione che renda lo svolgimento della nostra attività meno difficoltoso. Per non essere tra coloro che individuano un problema ma non aiutano a risolverlo proponendo soluzioni, pensiamo che, visto il servizio pubblico che svolgiamo alla comunità, sarebbe auspicabile che per noi operatori sanitari la tariffa di sosta venisse azzerata o, se proprio necessario, che venisse agevolata, magari tramite una cifra simbolica.

Durante la pandemia siamo stati spesso definiti “eroi” ma sembra che lentamente si stiano tutti dimenticando di noi. Siamo speranzosi che, grazie al vostro aiuto, la nostra città possa venirci incontro con questo importante gesto di solidarietà e attenzione.

