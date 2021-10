L'83% dei bergamaschi ha completato il ciclo vaccinale - I dati Comune per Comune - BergamoNews

Bergamo. Prosegue a un ritmo più contenuto la campagna vaccinale in provincia di Bergamo, dove nell'ultima settimana (dal 5 al 12 ottobre) sono state somministrate 10.615 dosi di vaccino.

Un calo fisiologico considerate le alte quote di copertura raggiunte sia per quanto riguarda la sola prima dose che per il ciclo completo: con l'ultimo aggiornamento, infatti, rimangono 80.373 cittadini ancora fuori dalla campagna (momentaneamente o perchè impossibilitati o non intenzionati a farlo), su una platea complessiva di 946.806.

L'attività degli ultimi sette giorni ha portato il totale dei vaccinati con prima dose a 866.433 (+4.094 dal 5 ottobre), mentre il dato di chi ha ricevuto anche la seconda o la dose unica di Johnson & Johnson è salito a 785.938 (+5.711).

Rispettivamente si parla dunque di percentuali altissime: il 91,5% e l'83% della popolazione target.

Tutti i dati Comune per Comune

Scorri sulla mappa o cerca il Comune nel menù a tendina per scoprire i dati di prima e seconda dose del vaccino Covid e relative percentuali rispetto alla popolazione vaccinabile. I Comuni con un verde più intenso hanno vaccinato una percentuale più alta di persone con la prima dose.

