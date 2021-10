In uscita il film sull'omicidio di Yara e l'arresto di Bossetti: guarda il trailer - BergamoNews

Uscirà lunedì 18 ottobre al cinema il film che ripercorre la drammatica vicenda di Yara Gambirasio firmato dal regista Marco Tullio Giordana.

La pellicola è incentrata interamente sulle ricerche che hanno portato a trovare prima il profilo genetico dell’assassino, inizialmente chiamato Ignoto 1, e poi alla condanna all’ergastolo del muratore Massimo Bossetti, tuttora in carcere e che continua a dichiararsi innocente.

Nel ruolo della Pm incaricata di trovare e arrestare il colpevole dell’omicidio della ragazzina c’è Isabella Ragonese. Il bergamasco Alessio Boni veste i panni dell Colonnello dei Carabinieri, Thomas Trabacchi dell Maresciallo, Sandra Toffolatti e Mario Pirrello sono i genitori di Yara. A prestare il volto a Massimo Bossetti è Roberto Zibetti, mentre Yara è interpretata dalla giovane Chiara Bono.

L’omicidio di Yara, la 13enne di Brembate di Sopra scomparsa il 26 novembre 2010 e ritrovata assassinata il 26 febbraio 2011, ha assunto fin da subito un’enorme rilevanza mediatica, non solo a causa dell’efferatezza del delitto (la ragazzina è morta agonizzante per un trauma cranico, una profonda ferita al collo e almeno sei ferite da arma da taglio su tutto il corpo) ma soprattutto per la serie di colpi di scena che si sono susseguiti durante le complesse indagini che hanno portato a individuare il carpentiere di Mapello come responsabile.

Il film è incentrato proprio sulle lunghe indagini, sull’arresto e sul successivo proscioglimento di un primo sospettato, le strane circostanze legate al ritrovamento del corpo, le complesse modalità di mappatura genetica di un’intera comunità e il ritrovamento delle tracce di Dna trovate sugli slip della vittima dalle quali gli inquirenti sono risaliti a Bossetti.

Oggi quella tragedia che ha sconvolto l’intera provincia bergamasca è diventata un film che approda prima al cinema, dal 18 al 20 ottobre, e poi su Netflix, dal 5 novembre.

