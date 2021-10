Covid, tutti i contagi Comune per Comune. Nelle scuole bergamasche 11 classi in quarantena - BergamoNews

Gli esperti di Ats Bergamo parlano di “sostanziale stabilità della curva epidemica su bassi livelli complessivi”.

La dimensione statistica dei nuovi casi su base comunale ed il relativo tasso di incidenza per 1.000 abitanti, per la settimana 6–12 ottobre è pari a 0,15 per 100.000 abitanti.

“Nella settimana osservata – spiega l’Agenzia di Tutela della Salute – si rileva una lievissima decrescita di nuovi casi rispetto alla settimana precedente, non significativa dal punto di vista statistico, pari a -9 nuovi casi (-5%).

Il numero di Comuni con zero casi incidenti negli ultimi sette giorni è pari a 168 (69.1%) contro i 164 (67,5%) della scorsa settimana e i 156 (64,2%) di due settimane fa. Come nelle settimane precedenti, nessun Ambito Territoriale risulta ancora ‘Covid-free'”.

I territori con il tasso di incidenza più elevato sono gli Ambiti Territoriali di Romano di Lombardia e Isola Bergamasca, rispettivamente con 35 e 22 nuovi casi ogni 100.000 abitanti. Gli Ambiti territoriali Valle Brembana e Monte Bronzone – Basso Sebino, non acquisiscono lo status di ambito ‘Covid-free’ a causa di 1 solo nuovo caso positivo.

“I dati di incidenza a livello provinciale si confermano sempre ben al di sotto della media nazionale che, pur in calo, risulta pari a 34 per 100.000 abitanti come riportato nell’ultimo report dell’Istituto Superiore di Sanità – aggiungono sempre da Ats -. Il quadro epidemico, in sintesi, si mantiene su contenuti livelli di criticità, grazie anche ai sempre più elevati livelli di copertura vaccinale a livello provinciale”.

I nuovi casi nei paesi

Adrara San Martino 0

Adrara San Rocco 0

Albano Sant’Alessandro 0

Albino 3

Algua 0

Almè 0

Almenno San Bartolomeo 2

Almenno San Salvatore 2

Alzano Lombardo 1

Ambivere 0

Antegnate 0

Arcene 0

Ardesio 1

Arzago d’Adda 0

Averara 0

Aviatico 0

Azzano San Paolo 1

Azzone 0

Bagnatica 0

Barbata 0

Bariano 1

Barzana 0

Bedulita 0

Berbenno 0

Bergamo 11

Berzo San Fermo 0

Bianzano 0

Blello 0

Bolgare 1

Boltiere 0

Bonate Sopra 3

Bonate Sotto 0

Borgo di Terzo 0

Bossico 0

Bottanuco 1

Bracca 0

Branzi 0

Brembate 0

Brembate di Sopra 0

Brignano Gera d’Adda 2

Brumano 0

Brusaporto 0

Calcinate 1

Calcio 2

Calusco d’Adda 2

Calvenzano 0

Camerata Cornello 0

Canonica d’Adda 0

Capizzone 0

Capriate San Gervasio 5

Caprino Bergamasco 1

Caravaggio 4

Carobbio degli Angeli 2

Carona 0

Carvico 0

Casazza 0

Casirate d’Adda 1

Casnigo 0

Cassiglio 0

Castel Rozzone 2

Castelli Calepio 3

Castione della Presolana 0

Castro 1

Cavernago 1

Cazzano Sant’Andrea 0

Cenate Sopra 1

Cenate Sotto 0

Cene 0

Cerete 0

Chignolo d’Isola 0

Chiuduno 0

Cisano Bergamasco 1

Ciserano 0

Cividate al Piano 0

Clusone 3

Colere 0

Cologno al Serio 3

Colzate 0

Comun Nuovo 0

Corna Imagna 0

Cornalba 0

Cortenuova 0

Costa di Mezzate 0

Costa Serina 0

Costa Valle Imagna 0

Costa Volpino 1

Covo 2

Credaro 0

Curno 1

Cusio 0

Dalmine 1

Dossena 0

Endine Gaiano 1

Entratico 0

Fara Gera d’Adda 0

Fara Olivana con Sola 1

Filago 0

Fino del Monte 0

Fiorano al Serio 0

Fontanella 0

Fonteno 0

Foppolo 0

Foresto Sparso 0

Fornovo San Giovanni 0

Fuipiano Valle Imagna 0

Gandellino 0

Gandino 0

Gandosso 0

Gaverina Terme 0

Gazzaniga 2

Ghisalba 5

Gorlago 0

Gorle 2

Gorno 0

Grassobbio 1

Gromo 0

Grone 0

Grumello del Monte 0

Isola di Fondra 0

Isso 0

Lallio 1

Leffe 1

Lenna 0

Levate 0

Locatello 0

Lovere 0

Lurano 5

Luzzana 2

Madone 0

Mapello 2

Martinengo 5

Medolago 0

Mezzoldo 0

Misano di Gera d’Adda 0

Moio de’ Calvi 0

Monasterolo del Castello 0

Montello 0

Morengo 4

Mornico al Serio 0

Mozzanica 0

Mozzo 4

Nembro 0

Olmo al Brembo 0

Oltre il Colle 0

Oltressenda Alta 0

Oneta 0

Onore 0

Orio al Serio 0

Ornica 0

Osio Sopra 0

Osio Sotto 1

Pagazzano 0

Paladina 2

Palazzago 0

Palosco 0

Parre 0

Parzanica 0

Pedrengo 5

Peia 0

Pianico 0

Piario 0

Piazza Brembana 0

Piazzatorre 0

Piazzolo 0

Pognano 0

Ponte Nossa 0

Ponte San Pietro 2

Ponteranica 2

Pontida 2

Pontirolo Nuovo 0

Pradalunga 0

Predore 0

Premolo 0

Presezzo 0

Pumenengo 1

Ranica 0

Ranzanico 0

Riva di Solto 0

Rogno 0

Romano di Lombardia 6

Roncobello 0

Roncola 0

Rota d’Imagna 0

Rovetta 1

San Giovanni Bianco 0

San Paolo d’Argon 0

San Pellegrino Terme 0

Santa Brigida 0

Sant’Omobono Terme 0

Sarnico 1

Scanzorosciate 1

Schilpario 0

Sedrina 0

Selvino 0

Seriate 2

Serina 0

Solto Collina 0

Solza 0

Songavazzo 0

Sorisole 2

Sotto il Monte Giovanni XXIII 1

Sovere 0

Spinone al Lago 0

Spirano 2

Stezzano 2

Strozza 0

Suisio 0

Taleggio 0

Tavernola Bergamasca 0

Telgate 4

Terno d’Isola 7

Torre Boldone 0

Torre de’ Busi 0

Torre de’ Roveri 0

Torre Pallavicina 0

Trescore Balneario 3

Treviglio 3

Treviolo 2

Ubiale Clanezzo 0

Urgnano 2

Val Brembilla 0

Valbondione 0

Valbrembo 0

Valgoglio 0

Valleve 0

Valnegra 0

Valtorta 0

Vedeseta 0

Verdellino 1

Verdello 1

Vertova 1

Viadanica 0

Vigano San Martino 0

Vigolo 0

Villa d’Adda 3

Villa d’Almè 0

Villa di Serio 3

Villa d’Ogna 0

Villongo 0

Vilminore di Scalve 0

Zandobbio 0

Zanica 4

Zogno 1

