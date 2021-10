Covid: 35 nuovi positivi a Bergamo, 5 vittime in tutta la Lombardia - BergamoNews

Sono 35 i nuovi positivi al Covid-19 in provincia di Bergamo, 307 in tutta la Lombardia a fronte di 53.236 tamponi (lo 0,5%) secondo i dati diffusi mercoledì 13 ottobre. A livello regionale si registrano 5 decessi e 3 nuovi ingressi in terapia intensiva, ma diminuiscono allo stesso tempo i ricoverati nei reparti (-18).

I dati del giorno:

– i tamponi effettuati: 53.236, totale complessivo: 15.683.332

– i nuovi casi positivi: 307

– in terapia intensiva: 59 (+3)

– i ricoverati non in terapia intensiva: 315 (-18)

– i decessi, totale complessivo: 34.098 (+5)

I nuovi casi per provincia:

Milano: 98 di cui 45 a Milano città;

Bergamo: 35;

Brescia: 47;

Como: 11;

Cremona: 12;

Lecco: 10;

Lodi: 15;

Mantova: 6;

Monza e Brianza: 26;

Pavia: 21;

Sondrio: 4;

Varese: 10.

