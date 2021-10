Bel tempo, fresco ma non troppo - BergamoNews

Le previsioni del tempo per metà settimana a cura di Stefano Nava del Centro Meteo Lombardo.

ANALISI GENERALE

La Lombardia si trova al margine sudorientale di un robusto anticiclone centrato sull’Europa nordoccidentale. Correnti da nord hanno sospinto un fronte freddo verso le Alpi. Esso ha raggiunto la regione nella tarda serata di martedì e sarà seguito da un afflusso di aria di origine polare per cui avremo condizioni in gran parte soleggiate e con temperature in temporaneo e locale rialzo fino a giovedì.

Mercoledì 13 ottobre 2021

Tempo Previsto: in prevalenza soleggiato quasi ovunque e per tutto il giorno, eccetto sulle Alpi, zone di confine con la Svizzera e contea di Livigno ove il cielo sarà molto nuvoloso o coperto fino al mattino con deboli precipitazioni nevose al di sopra dei 1600-1800 metri in esaurimento. Dal pomeriggio ampie schiarite anche su questi settori.

Temperature: minime stazionarie in pianura per lo più comprese tra 8°/10°C con valori localmente superiori per effetto favonico. Massime stazionarie in pianura e comprese tra 17°/19°C, con valori localmente superiori per effetto favonico.

Giovedì 14 ottobre 2021

Tempo Previsto: in prevalenza soleggiato ovunque e per tutto il giorno.

Temperature: minime stazionarie in pianura per lo più comprese tra 8°/10°C, massime in moderata o lieve diminuzione in pianura e comprese tra 14°/18°C.

Venerdì 15 ottobre 2021

Tempo Previsto: in prevalenza soleggiato ovunque fino al pomeriggio. Nella sera-notte velature estese di innocue nubi alte con cielo da nuvoloso a parzialmente nuvoloso ovunque, ma senza precipitazioni.

Temperature: minime in moderata diminuzione in pianura per lo più comprese tra 4°/7°C, massime in lieve aumento in pianura e comprese tra 16°/19°C.

