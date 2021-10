Azienda agricola Cavalli Faletti un secolo di passione per il vino - BergamoNews

Maurizio, titolare assieme al fratello Giorgio, ci racconta la storia secolare dell’azienda di famiglia, tra tradizione e amore per la propria terra; passione tramandata dai bisnonni, dai nonni e poi dai genitori.

A Villa di Serio, alle pendici del monte Bastia ha sede l’azienda Agricola Cavalli Faletti, all’interno della settecentesca casa padronale, con poderi di 12 ettari di cui 5.5 adibiti a vigneto.

Una storia più che secolare, l’azienda infatti ha origine ai primi del ‘900, quando i bisnonni allevavano bachi da seta, attività molto richiesta in quel periodo storico, e bestiame, producevano mais, grano, foraggio e modeste quantità di vino principalmente ad uso personale e dei mezzadri.

E’ proprio la natura del terreno, dove i vigneti affondano le radici, il cosiddetto “Sass de’ Luna” una roccia calcarea marnosa che sostenendo un terreno argilloso dona mineralità e finezza ai vini bianchi e struttura e corpo ai vini rossi dando così origine alle peculiarità dei nostri vini.

Maurizio e il fratello Giorgio Cavalli hanno preso in mano le redini dell’azienda nel 1998 con la passione e la dedizione ereditata dalla mamma che ha gestito l’azienda per svariati decenni. In effetti il nome Cavalli Faletti deriva dall’unione dei cognomi del papà e della mamma in modo da rendere omaggio ad entrambi i genitori.

Negli ultimi vent’anni sono stati effettuati numerosi investimenti in termini di superficie vitata (da circa 2,5 ettari agli attuali 5,5), di rinnovo dei vigneti oramai obsoleti e delle attrezzature di cantina per aggiornarle alle tecnologie più avanzate. Grazie anche a contributi economici sia di Regione Lombardia che dell’Unione Europea siamo riusciti ad incrementare la produzione sino agli attuali 25.000 litri e ad ampliare la gamma dei prodotti.

Siamo l’unica azienda a produrre l’unica DOCG e le 2 DOC caratteristiche del territorio con l’aggiunta del Solaris particolare vitigno bianco di grande aromaticità facente parte delle cosiddette varietà resistenti e/o PIWI che consentono la riduzione dell’utilizzo dei prodotti fitosanitari anche dell’ 80%.

Da noi potrete degustare il Moscato di Scanzo DOCG, i rossi Valcalepio Rosso Riserva DOC, Valcalepio Rosso DOC, Colleoni Cabernet Sauvignon DOC e Colleoni Merlot DOC; i bianchi Colleoni Incrocio Manzoni DOC, Colleoni Moscato Giallo DOC, Colleoni Chardonnay DOC, l’innovativo “Solar” vino bianco e l’altrettanto innovativo passito bianco “Solarino” concludendo con un’ottima grappa di Moscato di Scanzo liscia o barricata prodotta fuori azienda ma con le nostre vinacce.

Vini che portano con sé una fama ormai diffusa, grazie anche ai numerosi riconoscimenti come le medaglie d’oro ai concorsi vitivinicoli “Serendipitity” ed “Emozioni dal Mondo”, ai calici sulla guida “Vini d’Italia” di Gambero Rosso e le menzioni sulle “Guide dei vini di Veronelli”.

Oltre all'acquisto direttamente in azienda, che si trova a Villa di Serio in via Papa Giovanni XXIII 23, è possibile trovare i prodotti i nostri prodotti al mercato agricolo di Piazza Pontida, ai mercati agricoli di Mercato & Cittadinanza ed al "Mercato della terra" di Slow Food

Nicolò Belloli

