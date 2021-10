Atalanta, meno infortuni rispetto allo scorso anno ma più pesanti - BergamoNews

In questa stagione la cavalcata dell’Atalanta è stata condizionata da numerosi infortuni. Da agosto a oggi sono sette i giocatori che hanno avuto e stanno avendo problemi fisici, cinque di questi hanno già dovuto dare forfait per alcune partite di campionato. Al lungodegente Hateboer che è ancora ai box da diversi mesi, si è aggiunto Zapata a inizio anno e Muriel qualche gara più tardi. Nelle ultime settimane invece è toccato a Gosens e Toloi. Ultimi della lista in termini di tempistiche ma non altrettanto se consideriamo l’importanza sono Pessina e Djimsiti.

A differenza dello stesso periodo dello scorso campionato dove gli infortuni erano stati molti di più (alla settima giornata erano 35 le sfide saltate in Serie A da tutti giocatori della rosa atalantina contro le 15 attuali) bisogna notare che oggi gli elementi fuori dai giochi ricoprono un ruolo fondamentale nello scacchiere tattico di Gasperini. La colonna vertebrale su cui il tecnico di Grugliasco ha fondato il suo credo calcistico dovrà essere ridisegnata perché i suoi pupilli non potranno essere a disposizione per parecchio tempo.

Analizzando i vari reparti nel campionato 2020-2021 i portieri non sono potuti scendere in campo in sette occasioni. Il dato più critico riguarda il pacchetto arretrato: complici le lunghe assenze di Caldara, Hateboer, Sutalo e Piccini i difensori hanno saltato 54 confronti ufficiali di Serie A. I centrocampisti sono mancati in 28 partite con i problemi fisici di Pasalic che hanno appesantito la statistica. Chiude il reparto avanzato dove non si sono registrati infortuni gravi. Solo sette le gare di campionato a cui non hanno preso parte gli attaccanti.

Dopo la rottura scomposta di radio e ulna dell’avambraccio sinistro subita con la maglia della nazionale albanese Djimsiti è stato operato e sarà out almeno fino a metà novembre. Per la lesione al flessore di Pessina ci vorrà fino a dicembre mentre per Gosens i tempi di recupero dalla lesione al bicipite femorale sono più lunghi di qualche settimana. Discorso diversi per Toloi che potrebbe essere disponibile già nella prossima sfida contro l’Empoli.

I tanti infortuni sono dovuti ai numerosi impegni ravvicinati e al calendario serrato. I giocatori dal post lockdown, quindi da giugno dello scorso anno, hanno giocato ininterrottamente più di settanta partite tra campionati, Champions e impegni con le nazionali. Le pause estive di tre settimane ad agosto 2020 e a luglio 2021 non hanno permesso agli atleti di smaltire le fatiche accumulate nei 14 mesi precedenti. Se a questo aggiungiamo il fatto che la preparazione atletica è stata accorciata a tre settimane per arrivare pronti all’esordio il gioco è fatto. Una combinazione di fattori che sta mettendo in ginocchio tante società.

