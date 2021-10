Volto nuovo in casa Volley Bergamo, Daniela Ohman si presenta: "Pronta per la nuova sfida" - BergamoNews

Nuovo acquisto per il Volley Bergamo 1991. A partire dalla giornata di lunedì 11 ottobre la pallavolista Daniela Ohman, centrale ventiquattrenne finlandese che ha iniziato la stagione con la maglia del Hameenlinnan Lentopallokerho, si è aggregata alla squadra bergamasca.

L’infortunio al ginocchio di Fatim Kone, che la terrà lontano dai palazzetti per alcuni mesi ha costretto gli uomini mercato a rinforzare la formazione di Giangrossi con l’innesto di una nuova atleta, in un reparto dove c’erano solo la canadese Ogoms e la tedesca Scholzel.

Daniela ha seguito da vicino l’esordio stagionale al Palazzetto di Bergamo contro Trento: “Sono arrivata in Italia entusiasta e dopo aver visto il pubblico di Bergamo lo sono ancora di più. Sono grata dell’opportunità di giocare in un campionato di così alto livello. Ho sentito parlare della storia di successo della pallavolo in questa città, ho letto del rinnovamento iniziato da poco e sono fiera di farne parte. Ho visitato Bergamo qualche anno fa con la famiglia e con la mia squadra giovanile e ho subito apprezzato l’atmosfera e l’intimità di questa terra. Sono curiosa di conoscerla ancora meglio perchè vivere e giocare qui mi permetterà di vederla sotto nuove prospettive”.

Nata il 16 marzo 1997 a Helsinki, alta 185 centimetri, Ohman ha vestito le casacche di tre diversi club nel campionato finlandese, ha vinto 2 coppe e uno scudetto nella sua nazione. Dal 2018 al 2020 una parentesi in Francia con Beziers Angels (dove ha giocato la Champions League) e Les Mariannes-SF Paris Saint Cloud.

L’esperienza internazionale non manca alla ragazza scandinava che veste la maglia della nazionale della Finlandia dal 2015, in seguito a un lungo percorso con le Nazionali giovanili dall’Under16 all’Under20.

© Riproduzione riservata

Vuoi leggere Bergamonews senza pubblicità?

Iscriviti a Friends! la nuova Community di Bergamonews punto d’incontro tra lettori, redazione e realtà culturali e commerciali del territorio.

L'abbonamento annuale offre numerose opportunità, convenzioni e sconti con più di 120 Partner e il 10% della quota di iscrizione sarà devoluta in beneficenza.

Scopri di più, diventiamo Amici!