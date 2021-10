"Un calcio al bullismo", la Fiorente dedica un evento ai ragazzi della città - BergamoNews

Bergamo. Un pomeriggio e una serata di condivisione per dire no al bullismo e riflettere sulle buone pratiche, adottare sia nella vita che nello sport, per una sana integrazione sociale.

L’Asd Fiorente 1946 Colognola, in collaborazione con la parrocchia San Sisto, sabato 16 ottobre organizzerà l’evento gratuito “Un calcio al bullismo”, dedicato a tutti i bambini e i ragazzi dai 4 ai 17 anni e alle loro famiglie.

Si parte con i più piccoli, ovvero i bambini della scuola primaria: il ritrovo è fissato per le 16 al teatro San Sisto dove sarà presente Oreste Castagna, l’attore di Rai YoYo, con lo spettacolo “La fantasia che unisce”. A seguire i bambini saranno invitati a sfilare in piazza a Colognola e verrà loro offerta una merenda.

L’evento proseguirà la sera con i ragazzi delle secondarie di primo e secondo grado, dagli 11 ai 17 anni. Alle 20.30, sempre al teatro San Sisto, ci sarà un convegno dedicato alla lotta al bullismo e al cyberbullismo. Matteo Copia, Ufficiale di Polizia locale, coordinerà un momento di confronto tra i ragazzi della Fiorente e della città e vari esperti sul tema.

Sarà una tavola rotonda con workshop interattivi e con interventi di ospiti che rappresentano le istituzioni sociali e sportive con l’obiettivo di sensibilizzare i giovani sulle conseguenze di atteggiamenti riconducibili ad atti di bullismo e simili.

L’Asd Fiorente 1946 Colognola ha voluto fortemente organizzare questo evento, che si svolgerà

nel pieno rispetto delle normative sanitarie Covid-19, certa del valore e della qualità della proposta

dal punto di vista socioeducativo. Per partecipare è necessaria la prenotazione inviando un messaggio tramite Whatsapp al numero 333.3333976

© Riproduzione riservata

Vuoi leggere Bergamonews senza pubblicità?

Iscriviti a Friends! la nuova Community di Bergamonews punto d’incontro tra lettori, redazione e realtà culturali e commerciali del territorio.

L'abbonamento annuale offre numerose opportunità, convenzioni e sconti con più di 120 Partner e il 10% della quota di iscrizione sarà devoluta in beneficenza.

Scopri di più, diventiamo Amici!