Titanic, Digitare il codice segreto o Le Iene? La tv del 12 ottobre - BergamoNews

Per la prima serata in tv, martedì 12 ottobre su RaiUno alle 21.25 verrà proposta la vision del film “Digitare il codice segreto”, nell’ambito del ciclo “Purché finisca bene”.

La menzogna del Dott. Alberico Ferretti ha le ore contate. Lui psicologo ed autore del best-seller “Digitare il codice segreto”, manuale per curare l’avarizia, non è nient’altro che un tirchio senza – speranza. E adesso che il successo lo ha reso un vip, qualsiasi mossa falsa in pubblico potrebbe rovinarlo. Si rifugia quindi come ospite dalla contessa Vanini per scrivere il suo nuovo libro, e lì incontra Beatrice, che è riuscita a lasciare il marito ludopatico, Nanni, e il figlio di lei, Andrea, che ha fiutato il marcio in lui lo marca strettissimo. In un incalzare di avvenimenti Alberico tenta di riscattarsi rintracciando anche Nanni per aiutarlo a riconquistare la moglie, fino all’inaspettato esito finale…

Spazio all’attualità e alla politica su RaiTre, Rete4 e La7. Sulla terza rete della tv pubblica alle 21.20 ci sarà una nuova puntata di “#cartabianca“, il talk-show condotto da Bianca Berlinguer; su Rete4 alle 21.20 “Fuori dal coro“, condotto da Mario Giordano; e su La7 alle 21.15 “diMartedì“, condotto da Giovanni Floris.

Su Italia 1 alle 21.05 l’appuntamento è con “Le Iene show”.

Per chi preferisse vedere un film, su RaiDue alle 21.20 c’è “The Equalizer 2 – Senza perdono”; su Canale5 alle 21.30 “Titanic”; su Rai4 alle 21.20 “Cocaine – La vera storia di White Boy Rick”; su Rai5 alle 21.15 “Identità”; su Iris alle 20.55 “I 300 di Fort Canby”; e su Italia2 alle 21.10 “L.A. Zombie: l’ultima apocalisse”.

Da segnalare, infine, su La7D alle 21.30 la serie “Downton Abbey”; su La5 alle 21.05 la replica del “Grande Fratello Vip”; e su Mediaset Extra la diretta dalla casa del “Grande Fratello Vip”.

Questi sono i programmi previsti per stasera salvo variazioni dell’ultimo momento apportate dalle reti televisive.

