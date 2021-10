Dagli svincolati Iago Falque e Perotti all'idea Kulusevski: chi può servire all'Atalanta? - BergamoNews

Mercato? Dalle parole ai fatti la strada è sempre abbastanza lunga, se un giocatore è chiacchierato si scatena la caccia e diventa quasi impossibile ingaggiarlo, soprattutto se nella concorrenza si inseriscono poi club della Premier inglese, che hanno ben altro potere d’acquisto.

Chiaro che per il mercato ufficiale occorre attendere gennaio e l’Atalanta, parola di Luca Percassi, si è detta disponibile a intervenire per migliorare la propria rosa.

Nell’immediato cosa si può fare invece, tenendo conto della lunga serie di infortuni? Se l’occhio si butta sugli svincolati, obiettivamente sembra difficile individuare e trovare il vero affare, anche se (tra l’altro) qualche nome che spicca è quello di giocatori che ha già avuto Gasperini.

In particolare, il più giovane è Iago Falque, 31 anni, periodo migliore sette anni fa nel Genoa di Gasp, ultima squadra il Benevento prima di tornare al Torino che l’ha lasciato libero. Ha segnato la sua prima doppietta in Serie A, guarda caso, proprio contro l’Atalanta nel famoso 4-1 a Bergamo del maggio 2015.

L’altro ex Gasp sarebbe Perotti, 33 anni, ultima squadra conosciuta il Fenerbahce, dove però non ha quasi potuto giocare per via di un serio infortunio al ginocchio che ne ha compromesso la stagione.

Qualche anno in meno ha l’uruguaiano Gaston Ramirez, 30 anni, anche lui centrocampista mancino, gli ultimi quattro anni nella Sampdoria (115 presenze e 14 gol). Il suo nome era anche già stato accostato di recente all’Atalanta. Altro centrocampista però con attitudini più da mediano è Asamoah, 32 anni ex Cagliari, un passato anche tra Inter e Juve.

Non sembra il caso di puntare su Pellè o Llorente, entrambi 36 anni e ormai verso la fine della carriera.

Nel mercato ‘normale’, invece, cioè quello che si svilupperà a gennaio, gira e rigira si ritorna ai nomi di sempre, anche se l’ultima voce riguarda un ritorno, quello di Kulusevski, che sarebbe clamoroso se davvero accompagnato dalla partenza-scambio con Muriel. Sinceramente, Lucho ha segnato 46 gol in due anni nell’Atalanta: lo lascereste andare voi? Vi privereste di un talento come il colombiano, che avrà pure 30 anni (Kulusevski ne ha 21) ma è una garanzia per numero di gol e assist?

Gli altri nomi circolati erano quelli di Boga del Sassuolo e Petagna del Napoli: quest’ultimo sta giocando veramente poco e non sembra certo attraversare un momento felice, a suo favore il fatto che conosce l’Atalanta e Gasp benissimo…

Più una chiacchiera che qualcosa di serio sembra essere l’idea Belotti, che vorrebbe giocare in Champions e per lui si parla anche di Inter e Milan, dello Zenit.

Mentre il gioiello però conteso anche da club della Premier è quel De Ketelaere, 20 anni centrocampista del Bruges che l’Atalanta conosce bene visto che ha già fatto affari sul mercato belga. E’ il giocatore che ha fatto il tunnel gol a Donnarumma, a San Siro…

© Riproduzione riservata

Vuoi leggere Bergamonews senza pubblicità?

Iscriviti a Friends! la nuova Community di Bergamonews punto d’incontro tra lettori, redazione e realtà culturali e commerciali del territorio.

L'abbonamento annuale offre numerose opportunità, convenzioni e sconti con più di 120 Partner e il 10% della quota di iscrizione sarà devoluta in beneficenza.

Scopri di più, diventiamo Amici!