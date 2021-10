Con Don Bosco ho fatto 13! - BergamoNews

Con il tanto atteso ritorno in classe riprendono le attività del Centro Salesiano “don Bosco” di Treviglio, un Polo Educativo in cui la presenza di diversi settori scolastici, interconnessi nella modalità di Campus, offre alle famiglie l’opportunità di scegliere un servizio che copra l’intero cammino didattico-formativo dei propri figli.

Dalla Scuola Primaria a quella Superiore nella tradizione educativa dei Salesiani di Treviglio al centro sta il singolo studente con la sua personalità unica e irripetibile, esprimendo liberamente ciò che è e valorizzando le potenzialità che ognuno porta dentro di sé, come racconta Alessandro, che si è diplomato al Liceo Scientifico quest’anno, portando a termine un percorso di tredici anni che gli ha permesso di crescere in un ambiente accogliente e ricco di proposte formative.

Per prendere visione dei curricoli e dei vari ambienti, vi aspettiamo ai nostri Open Day

Qui invece qualche informazione sul curricolo del Liceo Scientifico:

Ed ora la testimonianza di Alessandro.

Con l’esame di maturità è giunto al termine il percorso quinquennale del liceo. Ciò che ne resta non sono né ossi di seppia né il solo diploma, bensì qualcosa di invisibile agli occhi ma allo stesso tempo evidente, che rimarrà addosso per tutta la vita. C’è chi lo definirebbe sentimento morale, chi io freudiano, in parole povere una personalità fondata su valori etici e morali. La scuola salesiana di Treviglio lascia questa impronta indelebile, specialmente grazie all’ambiente accogliente che la caratterizza. Se non fosse così non avrei deciso di spendere tredici anni di studi e di vita in questa scuola.

Posso dire di essere cresciuto qui e di aver coniugato l’apprendimento con attività extra scolastiche di cui vi è un’ampia offerta in quanto punto cardine della formazione degli studenti. Anche se, terminato il liceo, sono convinto che tornerò a far visita ai professori ed educatori a scuola senza quel velo di formalità che chiaramente ha caratterizzato i rapporti scolastici.

La scelta di proseguire con questa scuola al liceo scientifico è stata facile, e consiglio vivamente di affidarsi al metodo educativo proposto che è ciò che ha orientato la mia decisione; l’obiettivo era di far parte di una realtà che desse spazio anche agli aspetti dell’insegnamento che non risultano solo dai voti, e che mi mettesse alla prova in modo da prepararmi ad affrontare studi ulteriori. A tal proposito, gli open day sono occasioni preziose per capire le dinamiche della realtà in cui ci si vorrebbe proiettare ed essere, filosoficamente, fondamento del proprio progettarsi; avendo assistito a ormai innumerevoli giornate posso confermare la corrispondenza non scontata che sussiste tra l’offerta presentata e ciò che poi sarà in concreto; anzi, molti aspetti positivi che si riveleranno tali giorno dopo giorno non sono esprimibili in una presentazione puramente tecnica.

Per scegliere la scuola salesiana non serve immaginare come sarà l’ambiente scolastico, ma basta osservare ciò che essa ha lasciato nei suoi studenti e questa testimonianza spero lo abbia fatto trasparire