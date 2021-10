Cieli coperti con qualche schiarita - BergamoNews

Il Centro Meteo Lombardo ci accompagna a vedere che tempo farà con il bollettino curato da Stefano Nava.

ANALISI GENERALE

Il ponte di alta pressione che si estende dal Portogallo fino alla Russia continuerà a proteggere la Lombardia dall’arrivo delle perturbazioni atlantiche, per cui ci attendono giornate con poche precipitazioni, ma con qualche annuvolamento passeggero. Le temperature non subiranno grandi variazioni e si manterranno al di sotto della media del periodo sia nei valori minimi che massimi.

Martedì 12 ottobre 2021

Tempo Previsto: al mattino molto nuvoloso o coperto ovunque per estese velature di nubi medio-alte con tendenza a schiarite a partire dai settori più occidentali della regione già dal tardo mattino, ma senza precipitazioni. Nel pomeriggio in prevalenza soleggiato in pianura e sulle Prealpi seppur con qualche velatura di nubi alte di passaggio a tratti estese. Nuvoloso sulle Alpi specie su zone di confine con la Svizzera e contea di Livigno, ma asciutto. Nella sera-notte ancora nuvoloso sulle Alpi specie zone di confine con la Svizzera e contea di Livigno con possibili deboli precipitazioni nevose al di sopra dei 1900-2100 metri. Altrove sereno o poco nuvoloso.

Temperature: minime in lieve aumento in pianura per lo più comprese tra 8°/10 °C, massime in lieve aumento in pianura e generalmente comprese tra 17°/19 °C.

Mercoledì 13 ottobre 2021

Tempo Previsto: in prevalenza soleggiato quasi ovunque e per tutto il giorno, eccetto sulle Alpi, zone di confine con la Svizzera e contea di Livigno ove il cielo sarà molto nuvoloso o coperto fino al mattino con deboli precipitazioni nevose al di sopra dei 1600-1800 metri in esaurimento. Dal pomeriggio ampie schiarite anche su questi settori.

Temperature: minime stazionarie in pianura per lo più comprese tra 8°/10°C con valori localmente superiori per effetto favonico. Massime stazionarie in pianura e comprese tra 17°/19°C, con valori localmente superiori per effetto favonico.

Giovedì 14 ottobre 2021

Tempo Previsto: in prevalenza soleggiato ovunque e per tutto il giorno.

Temperature: minime stazionarie in pianura per lo più comprese tra 8°/10°C, massime in moderata o lieve diminuzione in pianura e comprese tra 14°/18°C.

