Temperature in calo: la data di accensione dei caloriferi e le ore massime giornaliere - BergamoNews

Con l’autunno calano le temperature ed è quasi tempo di accensione dei termosifoni. Ma da quando si possono accendere? Tutto dipende dalla zona climatica d’appartenenza. A partire dal 1993, infatti, l’Italia è stata divisa in sei zone climatiche, alle quali corrispondono diversi intervalli di accensione e spegnimento dei caloriferi.

Quali sono le fasce?

Le fasce sono calcolate sulla base dei gradi-giorno. Il valore cambia da comune a comune. Più è alto, più il clima sarà freddo in quell’area. Ecco la distinzione in fasce (dalle zone più “calde” a quelle con il clima più rigido)

I periodi di accensione

Nella fascia A le date di accensione vanno dal primo dicembre al 15 marzo (sei ore giornaliere). Nella fascia B si va dal primo dicembre al 31 marzo (otto ore al giorno). La fascia C, con accensione dal primo novembre e spegnimento il 31 marzo consente 10 ore giornaliere. La Fascia D, 12 ore giornaliere, dal primo novembre al 15 aprile. La fascia E (quella di cui fa parte Bergamo) ha come data di accensione il 15 ottobre e di spegnimento il 15 aprile (14 ore giornaliere). Infine la fascia F, quella più fredda, dove non sono previste limitazioni. Queste divisioni possono subire deroghe in caso di condizioni meteo particolari.

La temperatura degli interni residenziali deve essere impostata a 20° (due gradi di tolleranza).

© Riproduzione riservata

Vuoi leggere Bergamonews senza pubblicità?

Iscriviti a Friends! la nuova Community di Bergamonews punto d’incontro tra lettori, redazione e realtà culturali e commerciali del territorio.

L'abbonamento annuale offre numerose opportunità, convenzioni e sconti con più di 120 Partner e il 10% della quota di iscrizione sarà devoluta in beneficenza.

Scopri di più, diventiamo Amici!