Problemi nella prenotazione di prelievi via app: botta e risposta Federconsumatori - ospedale - BergamoNews

Bergamo. Botta e risposta tra Federconsumatori Bergamo e l’ospedale Papa Giovanni XXIII riguardo la prenotazione di prelievi e la consegna di campioni tramite l’applicazione SolariQ.

“Come ormai risaputo non si può prenotare presentandosi di persona agli sportelli del CUP e nemmeno telefonando ma è necessario utilizzare ‘SolariQ’ – sottolinea Federconsumatori Bergamo – Portiamo l’esempio di chi giovedì e venerdì (7 e 8 ottobre) avesse avuto bisogno di prenotare:

Attivato SolariQ e seguite le indicazioni per prenotare alla voce ‘Prenota il tuo servizio – scegli il giorno che preferisci, in seguito ti verrà chiesto di scegliere uno degli orari indicati’…segue la schermata: ‘Scegli un giorno dalla lista: lunedì 25 ottobre’.

La scelta è tra il 25 ottobre e il 25 ottobre.

Se hai urgenza o non puoi quel giorno…devi rivolgerti altrove. Che non sia l’ospedale Papa Giovanni XXIII.

Che si tratti di un guasto all’applicazione lo si può capire e subire, che, nel frattempo non sia possibile prenotare in altro modo, vedi telefonicamente o di persona, è ingiustificabile.

E lo chiamano servizio di eccellenza”.

Su quanto osservato dall’associazione bergamasca dei consumatori ha replicato la Asst Papa Giovanni XXIII: “Il percorso di prenotazione dei prelievi era proprio in questi giorni in fase di revisione – spiegano dall’azienda ospedaliera -. Con le nuove modifiche che saranno introdotte, gli utenti in possesso di un’impegnativa urgente entro le 72 ore, contrassegnata dalla lettera ‘U’ sulla ricetta, potranno accedere direttamente al Punto prelievi entro il termine previsto, senza quindi dover prenotare l’appuntamento tramite la App SolariQ. La prenotazione tramite App SolariQ rimarrà per le prestazioni non urgenti. L’utente troverà però una ‘finestra temporale’ più ampia, cioè una maggiore offerta di appuntamenti opzionabili per uno dei giorni successivi al primo appuntamento disponibile, che ad oggi confermiamo essere lunedì 25 ottobre, come correttamente indicato da Federconsumatori. Ricordiamo che l’applicazione SolariQ è stata introdotta in piena emergenza sanitaria per ridurre le occasioni di assembramento e per evitare flussi disordinati in prossimità del Punto prelievi. L’introduzione della App ci ha permesso di modernizzare il sistema di prenotazione, ora possibile da remoto, e di ottimizzare le agende dei prelievi. In un’ottica di ulteriore miglioramento del servizio, invitiamo l’utenza a disdire la prenotazione qualora si sia già effettuato il prelievo in uno dei molti centri accreditati esistenti in provincia, in modo da lasciare libero l’appuntamento all’Ospedale di Bergamo per altri pazienti che ne abbiano necessità”.

© Riproduzione riservata

Vuoi leggere Bergamonews senza pubblicità?

Iscriviti a Friends! la nuova Community di Bergamonews punto d’incontro tra lettori, redazione e realtà culturali e commerciali del territorio.

L'abbonamento annuale offre numerose opportunità, convenzioni e sconti con più di 120 Partner e il 10% della quota di iscrizione sarà devoluta in beneficenza.

Scopri di più, diventiamo Amici!