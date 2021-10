"Per Bergamo 55 nuovi autobus a basso impatto ambientale", stanziati 10 milioni - BergamoNews

Uno stanziamento di 10 milioni di euro per cofinanziare l’acquisto di 55 nuovi autobus a basso impatto ambientale da destinare al trasporto pubblico locale bergamasco. Lo prevede una delibera approvata dalla Giunta regionale su proposta dell’assessore a Infrastrutture, Trasporti e Mobilità sostenibile, Claudia Maria Terzi.

“Proseguono i finanziamenti per il rinnovo della flotta degli autobus del Tpl – commenta l’assessore -. Sono fondi ministeriali che impieghiamo per migliorare il trasporto pubblico e mettere a disposizione degli utenti un parco mezzi sempre più moderno e funzionale”.

A livello regionale “negli ultimi tre anni abbiamo trasferito alle Agenzie del Tpl 191 milioni di euro, che corrispondono a una stima di circa 1000 autobus che entreranno in servizio da qui al 2026, sulla base di un cofinanziamento massimo pari all’80% – prosegue Terzi -, mentre i nuovi mezzi entrati in funzione dal 2018 a oggi sono circa 880 per un finanziamento di circa 100 milioni di euro e un cofinanziamento massimo del 50%. Nuovi bus – conclude l’assessore – significa meno emissioni inquinanti, più comfort per i viaggiatori, più sicurezza, più efficienza”.

