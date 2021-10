Olimpico rovinato, Italia - Svizzera forse allo stadio di Bergamo - BergamoNews

È in programma martedì un incontro tra la Figc e Sport e Salute per valutare le condizioni del terreno di gioco dello stadio Olimpico di Roma che dovrebbe ospitare la sfida tra Italia e Svizzera, in programma il 12 novembre, decisiva per la qualificazione al Mondiale di Qatar 2022.

La preoccupazione della Federcalcio è relativa al terreno di gioco che potrebbe rovinarsi ancor di più visti i numerosi impegni ravvicinati, giovedì 4 novembre è infatti in programma la partita di Conference League Roma-Bodo/Glimt, sabato 6 novembre, ospiterà la partita di rugby Italia-Nuova Zelanda, mentre domenica 7 si giocherà la sfida di campionato tra Lazio e Salernitana.

C’è quindi allarme in Figc, e sulla questione si terrà questo incontro tecnico dove si valuteranno le cose da fare per trovare una soluzione.

Proprio per questo motivo si valuta quindi lo spostamento della gara presso la Gewiss Arena di Bergamo. Si tratta di una partita che può decidere il futuro dell’Italia. Con una vittoria o un pareggio gli Azzurri di Roberto Mancini sarebbero matematicamente qualificati a Qatar 2022 , tornando così a disputare la Coppa del Mondo dopo la clamorosa assenza del 2018.

© Riproduzione riservata

Vuoi leggere Bergamonews senza pubblicità?

Iscriviti a Friends! la nuova Community di Bergamonews punto d’incontro tra lettori, redazione e realtà culturali e commerciali del territorio.

L'abbonamento annuale offre numerose opportunità, convenzioni e sconti con più di 120 Partner e il 10% della quota di iscrizione sarà devoluta in beneficenza.

Scopri di più, diventiamo Amici!