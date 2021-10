Frodi fiscali: sequestri per quasi 4 milioni, coinvolte due società bergamasche - BergamoNews

Un sequestro di immobili e auto per un valore complessivo di oltre 3,8 milioni di euro nei confronti di sei società e 13 persone è stato eseguito dalla Guardia di Finanza di Vicenza nel vicentino e nelle province di Bergamo, Milano, Napoli, Brescia, Crema e Como. Le società bergamasche sono una di cosmetici di Chiuduno (in liquidazione) e una di servizi all’export di Bergamo (in fallimento). I loro legali rappresentanti sono stati denunciati.

I provvedimenti di lunedì seguono alcuni precedenti eseguiti nei confronti di una società di Lonigo (Vicenza), su una presunta frode fiscale legata alla falsa compensazione di debiti tributari attraverso la cessione di crediti fiscali inesistenti. Le aziende oggetto dei nuovi accertamenti operano nei settori della vigilanza privata, della consulenza aziendale, della progettazione ingegneristica, del commercio all’ingrosso di articoli sportivi e del commercio al dettaglio di profumi.

Queste società, esistenti e operative, hanno beneficiato – sottoscrivendo un falso contratto di consulenza fiscale con la stessa società vicentina – di crediti fiscali fittizi usati in compensazione dei propri debiti fiscali. In cambio, i beneficiari delle false compensazioni le versavano somme pari all’1,9% dei fittizi crediti fiscali. Devono ora rispondere del reato di indebita compensazione.

