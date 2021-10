Discoteca senza licenza sequestrata a Nembro: all'interno in 400, per una capienza di 110 - BergamoNews

Nembro. La divisione di Polizia amministrativa della Questura di Bergamo, con l’ausilio del reparto Mobile di Milano e dei Vigili del fuoco del Comando provinciale di Bergamo, nella notte tra sabato 9 ottobre e domenica 10, ha effettuato un servizio straordinario di controllo de territorio volto al controllo del rispetto delle normative vigenti da parte degli esercizi commerciali, anche per fornire una risposta idonea a tutti gli esercenti rispettosi della legalità.

Nell’occasione, è stato operato il sequestro di un locale di Nembro e deferito il proprietario per violazioni al Testo unico delle leggi sulla pubblica sicurezza in quanto esercitava attività di discoteca senza licenza. In particolare, a fronte di una capienza consentita di sole 110 persone, è stata appurata la presenza all’interno di oltre 400 avventori, tutti identificati e muniti di green pass, eccezion fatta per 4 di essi.

Il titolare è stato inoltre sanzionato per violazione delle norme anti covid, avendo consentito l’esercizio di attività danzante senza rispetto del distanziamento e dell’uso delle mascherine.

