Colantuono: "Non giudicate l'Atalanta per una partita, ripartirà e sarà un rullo" - BergamoNews

La panchina un po’ gli manca e sarebbe strano il contrario, per lui che è mister adrenalina&concretezza, ma “non è un’ossessione tornare ad allenare”, precisa. Intanto resta in attesa, si tiene in forma in bicicletta e non perde una partita, per ora da spettatore.

Stefano Colantuono, tre squadre sono davanti a tutti in Serie A: saranno loro che si giocheranno lo scudetto?

Sicuramente al momento Napoli, Milan e Inter sono le più pronte e al di là della rosa che hanno vedo che Milan e Napoli stanno giocando il calcio migliore.

E l’Atalanta a metà classifica, a ridosso dell’Europa, come la vede?

Ma giudicare l’Atalanta dalle prime partite è un errore, perché poi viene fuori alla distanza quando è la migliore di tutti e a quel punto la troveremo davanti. L’Atalanta è un piccolo diesel di grande rendimento.

Anche se dopo le belle prove con Inter e Young Boys ha fatto scalpore il ko col Milan. Forse gli infortuni o altro hanno condizionato i nerazzurri?

Sono tappe, non si può dare un giudizio definitivo sulla base di una partita, a parte che ci sta che il Milan ti possa battere, è una squadra che può vincere con chiunque. Se si passa dalla depressione all’esaltazione per un risultato non va bene. E io sono convinto che l’Atalanta ripartirà, è un rullo compressore.

Ma le è mai capitato di subire gol dopo appena 28 secondi?

Nel calcio succede, non sarà la prima né l’ultima volta, – ride – quando poi le partite vanno male ti può capitare di tutto.

Forse un po’ la Champions condiziona la Dea, se come si è visto difficilmente dopo una grande prova in Champions si ripete in campionato?

Questo non lo so, però credo che l’Atalanta non lasci nulla al caso. Conosciamo il motto del presidente, prima bisogna salvarsi, che è una scaramanzia e tuttavia indica anche la mentalità della società che preferisce tenere un profilo basso e anche per questo poi ottiene i risultati che sono sotto gli occhi di tutti. Anche in Champions.

Invece Colantuono adesso…

Al momento sono fermo, in attesa di trovare qualcosa.

Ma non è strano trovare in Serie A allenatori che non vincono mai eppure vengono ingaggiati, salvo essere poi esonerati dopo poco tempo?

Insomma, ci sono i procuratori, le amicizie che contano. Ma io non sto a recriminare per questo, non faccio piagnistei, vedo partite e continuo a seguire il calcio. Sono sempre in grado di allenare, però non ne faccio un’ossessione.

Idee o contatti all’estero no?

Qualche richiesta l’ho avuta, ma ho anche un figlio di otto anni e prima di muovermi preferisco valutare bene. Ho avuto proposte anche dall’Iran, dal Qatar. La Cina? No, non me la sento.

Nel frattempo si sta rivelando un apprezzato opinionista, tra radio (Radio24 e altre), e tv (tra Sky e Rai):

Per un anno mi era già capitato quand’ero fermo, con Mediaset facevo la seconda voce per la Champions ed è stata una bella esperienza. Poi un conto è se lo fai per diletto, un altro se lo fai per professione, per tre anni l’ho fatto anche per una radio romana. Io non chiudo nessuna porta.

Però la panchina resta la prima opzione?

Beh indubbiamente. Ormai mi avvicino ai sessant’anni e mi ero fissato la scadenza dei 65. Ranieri? Eh, ha tutto uno staff, come Novellino che a 68 anni non molla, ogni tanto lo prendo in giro. Può piacere o no il calcio che uno fa, ma quel che contano alla fine sono i risultati, se ho vinto dei campionati o salvato la squadra quello poi rimane.

Alla Sambenedettese (che ora è in D) per un breve periodo ha fatto il direttore tecnico, però dica la verità: in panchina non c’è paragone.

“Quella è stata una scelta, non potevo permettermi di allenare in una piazza…io qui ci vivo. Però magari mi chiamano per allenare in C e ci vado, chi può dirlo?”.

