Bergamo, in Piazzale Alpini la nuova sede dello Spazio Informagiovani - BergamoNews

Bergamo. Dal 4 ottobre lo Spazio Informagiovani del Comune di Bergamo si è trasferito dalla sede del Polaresco, dov’era dai primi anni 2000, in Piazzale Alpini nell’Urban Center con uno staff potenziato di 6 operatori e 2 orientatrici per la consulenza orientativa.

Una costruzione con locali completamente nuovi suddivisi su due piani comprendenti spazi per uffici, incontri in piccoli gruppi, laboratori con partecipazione più numerosa e colloqui.

Lo Spazio Informagiovani rappresenta un luogo d’incontro dove persone qualificate sono a disposizione per accompagnare e assistere i giovani e giovanissimi nel passaggio da un ciclo di studi a quello successivo o verso il mondo del lavoro, fornendo supporto sia informativo che orientativo.

Il Servizio è offerto dal Comune di Bergamo in co-progettazione con il Consorzio Solco Città Aperta e Cooperativa HG80.

“Lo Spazio Informagiovani è il luogo (fisico e online) nel quale il Comune di Bergamo accompagna ragazzi e ragazze alle scelte con le quali progettano le proprie vite. Lo spostamento nella nuova sede, facilmente raggiungibile e vicino a molte scuole superiori, corrisponde alla nostra volontà di mettere al centro i temi della formazione, in tutta la filiera dell’istruzione e formazione professionale, e del lavoro. Lo staff dello Spazio Informagiovani, che ringrazio, è capace di proporre un’offerta di servizi informativi e orientativi efficaci, flessibili e anche personalizzati per i giovani e le giovani, così come per gli adulti che ne sostengono le scelte”. Dichiara l’Assessora alle Politiche per i Giovani Loredana Poli.

“Realizziamo interventi con le scuole e nelle scuole, lavoriamo con il terzo settore e con i servizi socio-sanitari del territorio, concentrandoci ovviamente sulla città di Bergamo. Un impegno importante che anche durante il momento più critico della pandemia non si è mai fermato. Anzi, nel 2020, abbiamo raccolto circa 2000 richieste di orientamento relative soprattutto alle tematiche della formazione e del lavoro. La nostra proposta è di accompagnamento e di ascolto, sempre con l’obiettivo di promuovere scelte autonome, consapevoli e sostenibili. Lo strumento principale che utilizziamo è il colloquio, le metodologie narrative: anche quando proponiamo l’utilizzo di questionari e test, è sempre per consentire autovalutazione e miglioramento della conoscenza di sé e delle risorse possedute”. Racconta la Coordinatrice dello Spazio Informagiovani Alessandra Ciccia.

Le attività principali che Informagiovani realizza riguardano:

– L’orientamento per la scelta della scuola secondaria di 2° grado, attraverso il servizio Percorsi intelligenti che poi prosegue nella versione teen per gli studenti delle scuole secondarie di 2° grado. Un processo di conoscenza di sé, dei propri interessi, degli obiettivi e delle preferenze di apprendimento, oltre che anche informazione e consapevolezza delle differenze presenti nel contesto formativo che ci circonda.

– Il riorientamento scolastico, necessità sempre maggiore frutto di una forte insicurezza diffusa tra le giovani generazioni e acuita dalla pandemia. Prevede attività di gruppo a supporto delle strategie di apprendimento, degli aspetti organizzativi e motivazionali, che spesso sono alla base della volontà di cambiamento di scuola o classe.

– L’orientamento al lavoro e allo sviluppo di soft e new skills attraverso una serie di attività e progetti, a cominciare dal portale CV Qui, strumento gratuito rivolto ai giovani in cerca di occupazione e a tutte le aziende che offrono opportunità, realizzato con altri servizi Informagiovani della Lombardia.

A questo si aggiunge Place me now!, progetto finanziato dal bando di Regione e Anci “ La Lombardia è dei giovani 2020”, che coinvolge altri 33 partner sulla costruzione di un portale online per l’orientamento al lavoro, con alla base un tool per la profilazione dell’utente al quale potranno così esser avanzate proposte e mostrate offerte di studio e lavoro pensate per lui. L’obiettivo è realizzare uno spazio digitale nel quale mettere a disposizione dei giovani tutte le informazioni riguardanti le tante eccellenze relative al mondo della formazione e dell’orientamento al lavoro del territorio che, però, sono spesso poco conosciute. L’attività di Place me now, potenziata rispetto alle tematiche del riorientamento e della formazione al lavoro, proseguirà nei prossimi mesi attraverso un altro progetto finanziato da Regione Lombardia e Anci, Set me now, presentato da Informagiovani e da diversi altri enti partner, in risposta al bando La Lombardia è dei giovani 2021, vinto anche per questa edizione dal Comune di Bergamo.

– L’attivazione e la ri-attivazione dei giovani NEET, giovani tra i 15 e i 29 anni che non sono né occupati né inserita in un percorso di istruzione o di formazione, attraverso Net-work for NEET, progetto che, mettendo in rete operatori dei servizi di assistenza sociale, della formazione, e delle imprese, consente di favorire il contatto con le aziende stesse ed ampliare così lo sguardo e le soluzioni lavorative per questa tipologia d’utenza in rapido aumento così come il tasso di dispersione locale.

A queste attività si aggiungono i servizi di accompagnamento ad esperienze all’estero e di volontariato.

Il servizio è gratuito ed è riservato ai residenti o a chi frequenta un istituto scolastico/universitario/corso di formazione con sede nel comune di Bergamo o dell’Ambito n.1 (Gorle, Orio al Serio, Ponteranica, Sorisole, Torre Boldone)

Orari: lunedì, mercoledì, venerdì: 13.00-17.00; martedì e giovedì: 11.00-15.00

