Bergamo, 22 piante di marijuana in casa: pensionato 73enne nei guai per la seconda volta - BergamoNews

Bergamo. La Polizia Locale ha sequestrato 22 piante di marijuana nella casa di un pensionato bergamasco, lo scorso giovedì (7 ottobre): un ritrovamento che non ha sorpreso gli agenti, che circa un anno fa avevano già trovato e sequestrato una piantagione nella stessa casa di via Zambianchi.

È proprio per questo motivo, ovvero per un controllo e una verifica in conseguenza dei precedenti del 73enne, che gli agenti di via Coghetti e il cane dell’unità cinofila Tenai si sono presentati a casa di L.S.

A nulla sono valsi i tentativi dell’uomo di distruggere e nascondere le piante: gli uomini del Comune di Bergamo hanno sequestrato tutte e 22 le piante di cannabis, alte in media un metro e mezzo. L’uomo è stato denunciato a piede libero.

