Albano, sindaco di Fratelli d'Italia nomina vice del Pd: "Nessun gioco politico, ci lega l'amicizia" - BergamoNews

Albano Sant’Alessandro. La strana coppia. Per modo di dire. Perché loro, di “strano”, non ci vedono proprio nulla. Gianmario Zanga, di Fratelli d’Italia, neo eletto sindaco ad Albano Sant’Alessandro con una civica, ha nominato suo vice il dem Fabrizio Mologni, iscritto al circolo locale del Pd.

I due si sono presentati senza simboli di partito. In passato, si sono anche affrontati in veste di candidati sindaco (Zanga è stato alla guida del paese per otto anni, dal 1994 al 2002). “Al di fuori della vita politica ci lega una bella amicizia – commenta il primo cittadino -. Ecco perché è stato facile trovare la quadra per la nostra lista. Dietro – assicura – non ci sono giochi politici, ma fattori completamente diversi”.

Lunedì mattina, 11 ottobre, Zanga ha comunicato le deleghe ai suoi assessori. Mologni è stato appunto nominato vice e assessore con delega a bilancio, urbanistica, edilizia privata e lavori pubblici. “Assessorati corposi – sottolinea il sindaco -, segno della fiducia che riponiamo in lui”. Paolo Maffeis dovrà invece occuparsi di sicurezza, volontariato e protezione civile, ecologia, ambiente e manutenzione; Maria Teresa Rota di pubblica istruzione e cultura; Paola Maddalena Morotti di sport, tempo libero e commercio.

Nella lista ‘Riparti Albano’ ci sono anche tre giovani: Simone Quassi, Giorgia Sonzogni e Sara Gelpi. A loro il compito di affiancare gli assessori. Fissato anche il primo Consiglio comunale, il giorno 21 ottobre.

© Riproduzione riservata

Vuoi leggere Bergamonews senza pubblicità?

Iscriviti a Friends! la nuova Community di Bergamonews punto d’incontro tra lettori, redazione e realtà culturali e commerciali del territorio.

L'abbonamento annuale offre numerose opportunità, convenzioni e sconti con più di 120 Partner e il 10% della quota di iscrizione sarà devoluta in beneficenza.

Scopri di più, diventiamo Amici!