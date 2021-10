Nuova vita e nuovo direttivo per l’associazione Bergamo Ovest - BergamoNews

La rinnovata Bergamo Ovest – Associazione commercianti, professionisti e artigiani, torna ad essere attiva ufficialmente nei quartieri di Longuelo, Loreto e Santa Lucia; rinnovata perché prende spunto dalla nota associazione Bergamo Ovest, con tanti nuovi iscritti e tante storiche attività commerciali.

La finalità di questa storica associazione è quella di contribuire alla vita sociale dei quartieri, provando a riqualificare il tessuto commerciale, attraverso richieste di provvedimenti urbanistici, viabilistici, di sicurezza,e implementando attività culturali e promozionali.

Spiegano i promotori: “Abbiamo un idea molto basilare: il commercio è un valore fondante della vita della città, per i servizi erogati, per la sua funzione sociale e per il presidio del territorio.

Una città senza servizi commerciali, e imprenditoriali è una città morta, senza stimoli, senza un motivo per trovarsi, per uscire di casa e per soddisfare i propri bisogni attraverso i servizi offerti alla comunità.

Abbiamo pensato ad una associazione dallo spirito federale, in cui i responsabili di ogni quartiere, saranno coloro che attraverso la conoscenza delle problematiche del proprio territorio, diventeranno i referenti per le questioni e le necessità che emergeranno dal basso, cioè dalla popolazione residente.

Nei prossimi mesi prepareremo per i nostri quartieri un programma che presenteremo all’amministrazione comunale”.

Servono nuova linfa e nuove energie alle attività esistenti e l’Associazione vuole porre le basi per fare in modo che si possano creare i presupposti atti a favorire lo sviluppo di nuove attività imprenditoriali.

Riqualificare le periferie, si può, attraverso una condivisa strategia di viabilità urbana e di sicurezza diffusa, innescando buone pratiche atte a favorire le attività commerciali, investendo in un futuro dove i negozi, diventino punto di riferimento per l’amministrazione e portino il loro contributo a livello culturale e sociale alla città.

In questi giorni per esempio, proseguono, “abbiamo appreso dalla stampa che il comune di Bergamo intende mettere i parcheggi a pagamento negli stalli di sosta che prima erano gratuiti nel quartiere Santa Lucia, e noi, vorremmo incontrare l‘amministrazione comunale per confrontarci e capire quale siano i risvolti di tale scelta, sia per il commercio che per chi lavora nel quartiere”.

Una associazione, sottolineano, “assolutamente non legata a partiti, religioni o preconcetti dogmatici, il nostro fine sarà quello di valorizzare il territorio”.

Nel direttivo della Bergamo Ovest, sono stati eletti per Longuelo, Dario Ruggieri, Lorenzo Scaglioni, e Sebastiano Beretta, per Loreto Lorenzo Carminati e Giorgio Bertuletti e per Santa Lucia Cristiano Aldegani, Paolo Conti e figlio, presidente è stato eletto Giuseppe Epis che nel 2009 è stato eletto presidente nell’allira Circiscrizione II designato dalla Lega.

© Riproduzione riservata

