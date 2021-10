Atalanta, tra Serie A e Champions League il primo bilancio stagionale è da 6,5 - BergamoNews

Con la Serie A ai box e i giocatori impegnati nelle rispettive nazionali è tempo di tracciare i primi bilanci stagionali. Gli allenatori hanno dovuto salutare nuovamente i loro pezzi da novanta, le luci dei riflettori si sono spente momentamente in attesa del ritorno in campo e dopo un mese e mezzo di gare ufficiali è giunto il momento di analizzare il percorso dell’Atalanta.

La truppa di Gasperini si è divisa tra campionato e Champions League ma i risultati ottenuti nelle due competizioni non sono andati di pari passo. Nell’Europa che conta la Dea ha fatto il suo esordio in casa dei campioni di Europa League pareggiando 2-2 contro il Villareal.

La prestazione positiva ha poi trovato continuità nella sfida con lo Young Boys in cui i nerazzurri hanno dominato in lungo e in largo facendo fatica a segnare. L’1-0 finale targato Pessina è valso il primo posto nel girone F e lascia intravedere la concreta possibilità di passare il turno. Giudizio molto positivo finora, in attesa di vedere gli orobici misurarsi nel doppio confronto con una società che ha scritto la storia del calcio internazionale e ricca di talenti come il Manchester United.

In campionato invece il cammino dei ragazzi del Gasp avrebbe potuto andare meglio, considerato l’ottavo posto e il ritardo in classifica dalle prime della classe. Le vittorie contro Torino, Salernitana e Sassuolo sono state intervallate dal pareggio con il Bologna e la sconfitta casalinga incassata con la Fiorentina. Risultati altalenanti dovuti a una condizione fisica non ancora al top.

Anche i big match di fronte alle milanesi non hanno soddisfatto i tifosi atalantini che negli ultimi anni si sono abituati a festeggiare e imporre il proprio gioco contro qualsiasi avversaria. Il pareggio con l’Inter ha regalato una gara spettacolare in cui l’Atalanta ha messo in mostra sprazzi di grande calcio. Discorso diverso per quanto riguarda il passo falso con il Milan, match dove Freuler e compagni si sono fatti male da soli regalando due gol ai rossoneri. Una prestazione sottotono che ha confermato i problemi evidenziati in questo avvio di campionato.

La formazione atalantina ha difficoltà a trovare la via della rete, un problema mai visto nelle passate stagioni. La sterilità sotto porta (finora il pacchetto avanzato ha messo a segno dieci gol in sette gare di Serie A) è collegata alla mancanza dei colpi di genio dei singoli. Per risolvere i match più complicati, quando le avversarie si chiudono per non concedere spazi ai talenti orobici, diventa di fondamentale importanza la giocata di qualità per rompere gli equlibri. Ormai il modo di giocare della banda di Gasperini viene studiato ed emulato da tutti quindi serve trovare soluzioni nuove per mettere in difficoltà le avversarie.

Gli infortuni non stanno aiutando la corazzata nerazzurra a trovare continuità e questa situazione proseguirà nelle prossime settimane, vista la gravità dei problemi fisici di Gosens e Pessina.

Tra gli aspetti positivi di questo inizio di stagione c’è la buona solidità difensiva. Nonostante la perdita di un elemento del calibro di Romero al centro della retroguardia con la conseguente necessità di ridisegnare l’organizzazione del pacchetto arretrato, l’Atalanta sta riuscendo a incassare poche reti. L’acquisto di Musso, uno dei migliori portieri della Serie A, ha aiutato il tecnico di Grugliasco a dare sicurezza al reparto.

Nel complesso il giudizio sulle performance offerte dalla Dea in questi primi mesi è sufficiente però ci si aspetta di più. Ogni anno che passa è sempre più difficile mantenere i livelli raggiunti dai bergamaschi la stagione precedente. La certezza è che la squadra messa a disposizione dalla società di Percassi ha le carte in regola per esprimersi meglio di così. Anche se le formazioni di Gasperini danno il massimo nel girone di ritorno c’è la necessità di tornare subito a correre.

