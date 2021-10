Assalto alla Cgil, Peracchi: "I no vax hanno assunto una matrice politica eversiva e violenta" - BergamoNews

Gianni Peracchi, segretario generale Cgil Bergamo, parla di “sbocco violento dei movimenti che hanno fatto del no al vaccino la propria bandiera, e che hanno assunto una matrice politica eversiva chiara”. Il riferimento è all’assalto alla sede nazionale del sindacato da parte di manifestanti no vax, no green pass ed esponenti di Forza Nuova nella giornata di sabato 9 ottobre,

“L’assalto alla Cgil, anche dal punto di vista simbolico – prosegue Peracchi – diventa così rilevante, evocando i periodi più neri della storia recente. Ma come sempre risponderemo con civile e ferma determinazione”.

Il corteo ha assediato il palazzo della Cgil a Roma facendo anche danni: tra tapparelle divelte, portoni aperti e la sirena ininterrotta dell’allarme. Questo perché il sindacato – secondo i no pass – è colpevole di non difendere i lavoratori che saranno obbligato dal 15 ottobre a presentare il green pass in tutti i posti di lavoro pubblici o privati.

“Dopo le violenze fasciste e no vax, con gli atti di vandalismo nella nostra sede nazionale e di violenza contro la polizia, la Cgil ha immediatamente reagito aprendo e presidiando tutte le camere del lavoro in Italia – aggiunge Peracchi -. Anche a Bergamo saremo dentro e fuori la sede di via Garibaldi. La camera del lavoro sarà aperta tutto il giorno e concentreremo le nostre presenze in particolar modo nel pomeriggio, in concomitanza della manifestazione no-vax organizzata da Noi il Popolo Bergamo alle 15,30 sul Sentierone”.

Il segretario ringrazia “tutte le forze politiche e sociali, i rappresentanti di istituzioni e movimenti, i ciclisti della biciclettata per la pace e tantissimi altri ancora per la solidarietà manifestata anche qui a Bergamo”. E aggiunge: “Sabato prossimo (16 ottobre, ndr) organizzeremo dei pullman per partecipare alla manifestazione nazionale indetta da Cgil, Cisl e Uil contro i fascismi, in risposta alle violenze inaccettabili avvenute nella Capitale”.

© Riproduzione riservata

Vuoi leggere Bergamonews senza pubblicità?

Iscriviti a Friends! la nuova Community di Bergamonews punto d’incontro tra lettori, redazione e realtà culturali e commerciali del territorio.

L'abbonamento annuale offre numerose opportunità, convenzioni e sconti con più di 120 Partner e il 10% della quota di iscrizione sarà devoluta in beneficenza.

Scopri di più, diventiamo Amici!