Antinfluenzale: "Consiglio a tutti di vaccinarsi" - BergamoNews

“Consiglio a tutti di effettuare il vaccino contro l’influenza stagionale”. Così la dottoressa Paola Pedrini, segretario dell’Ordine dei Medici di Bergamo, esorta il più ampio numero di persone a eseguire l’antinfluenzale.

La campagna sta per entrare nel vivo: negli hub vaccinali sono cominciate le somministrazioni in contemporanea con la dose aggiuntiva anti-Covid per gli over 80 e gli immunocompromessi e da metà ottobre si potrà ricevere la doppia vaccinazione anche rivolgendosi al proprio medico di famiglia.

Alla profilassi, come ogni anno, potranno aderire in maniera gratuita gli over 60, le persone con patologie croniche o che li rendono a rischio e il personale sanitario, mentre per tutti gli altri sarà possibile acquistarlo in farmacia. A tutte queste opportunità quest’anno si aggiunge una novità: tutti i cittadini al di sopra dei 18 anni potranno vaccinarsi anche in farmacia, usufruendo del servizio messo a disposizione dai farmacisti che hanno frequentato il corso di formazione vaccinale dell’Istituto Superiore di Sanità. Questo servizio include anche coloro che possono usufruire della vaccinazione a titolo gratuito, ovvero i pazienti cronici e gli over 60.

Abbiamo chiesto un parere alla dottoressa Pedrini.

Consiglia di effettuare la vaccinazione antinfluenzale?

Assolutamente si. Consiglio a tutti di vaccinarsi, non solamente alle categorie di persone a cui la vaccinazione è raccomandata. Valgono le considerazioni espresse per la vaccinazione anti-Covid, le stesse che sono sempre state fornite per l’antinfluenzale, anche se forse si otteneva una risposta inferiore perché l’influenza stagionale spaventava meno e non c’era la stessa attenzione.

Si attende una risposta superiore rispetto agli anni precedenti, dunque

Si, il principio è che più persone si vaccinano meno circola il virus. La vaccinazione, infatti, è un processo di protezione della comunità, e non solo del singolo, anche nel caso dell’influenza stagionale. Il rispetto delle regole anti-contagio legate alla pandemia da SARS-CoV-2 come indossare la mascherina, rispettare il distanziamento sociale e lavarsi frequentemente le mani sono utili per ripararci da tutti i virus, non solo per il Covid, ma vaccinarsi è comunque importante.

Ci spieghi

Quando arriverà l’influenza, ai primi sintomi non sarà facile capire subito se si tratti del virus stagionale o del Covid, com’è successo l’anno scorso. La vaccinazione, invece, consentirà di eliminare una parte del rischio e renderà più facile capire come comportarsi.

