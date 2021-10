Promoberg, nella corsa al rilancio arrivano finanziamenti per 3,5 milioni - BergamoNews

Regione Lombardia eroga 2.995.295,63 di euro per il rilancio dei quartieri fieristici lombardi. È questo l’esito del bando finalizzato a recuperare le perdite subite nel corso dell’emergenza sanitaria e a rilanciare in maniera strutturale il modello di business dei quartieri fieristici, mediante la differenziazione delle attività, l’ampliamento della gamma dei servizi offerti ed eventi ospitati e la collaborazione con gli altri quartieri fieristici lombardi.

A Palazzo Lombardia sono pervenute otto domande, di cui sette corredate da una idea progettuale di rilancio del quartiere: tra queste anche quella di Promoberg, alla quale è stato assegnato un finanziamento di 953.234.

La somma è suddivisa in due tranche di pari valore (476mila euro ciascuna): la prima a fondo perduto, la seconda condizionata a investimenti da un milione.

Ma non è tutto.

Promoberg ha anche ricevuto la conferma da parte di SACE SIMEST – la società del gruppo Cassa depositi e prestiti che, oltre a sostenere l’internazionalizzazione delle imprese italiane, eroga le risorse straordinarie stanziate dal Governo italiano per il rilancio dell’economia post pandemia – , di un finanziamento di 2 milioni e mezzo di euro ad un tasso (super) agevolato dello 0,05% (rispetto ad un tasso di riferimento dello 0,5%).

Promoberg ha potuto partecipare a questo round di finanziamento in quanto Società a responsabilità limitata. Un’importante sottolineatura, chiara nelle parole del presidente Fabio Sannino: “La trasformazione da Associazione riconosciuta senza fini di lucro a Srl, che si perfezionerà entro metà novembre di quest’anno, è stato un passaggio importante per la modernizzazione di Promoberg. La trasformazione dell’Ente e l‘inquadramento della sua attività nell’ordinario regime civilistico delle società di capitali oltre ad aver reso più ordinata e trasparente la gestione offre maggiori opportunità di sviluppo. L’importante finanziamento che oggi riceviamo, e che sarà utilissimo per il rilancio dell’attività fieristica e i necessari investimenti, non sarebbe stato concesso se Promoberg non fosse evoluta in società a responsabilità limitata. Ora ci sono le premesse finanziarie necessarie ad avviare un progetto di potenziamento e sviluppo della fiera adeguato alle nuove sfide del mercato”.

Sul bando regionale, invece, interviene l’assessore regionale allo Sviluppo economico Guido Guidesi: “La conclusione di questo bando e la relativa assegnazione dei fondi è il risultato di una scelta giusta. Fu fatta in controtendenza rispetto al dibattito in corso in quel periodo. Qualcuno sosteneva che le fiere non sarebbero più servite dopo la pandemia da Covid e che non fossero più conformi alle esigenze. Al contrario, lo strumento che abbiamo messo in campo a sostegno dei quartieri fieristici e la loro propositività a livello progettuale, ci consente di affermare che le fiere servono ancora. Questa azione, quindi, ci consente di lanciarle nel futuro. I dati in nostro possesso, riferiti agli eventi fieristici organizzati negli ultimi mesi, sono assolutamente molto positivi. Noi – ha concluso l’assessore – riteniamo le fiere una parte integrante delle singole filiere produttive”.

© Riproduzione riservata

Vuoi leggere Bergamonews senza pubblicità?

Iscriviti a Friends! la nuova Community di Bergamonews punto d’incontro tra lettori, redazione e realtà culturali e commerciali del territorio.

L'abbonamento annuale offre numerose opportunità, convenzioni e sconti con più di 120 Partner e il 10% della quota di iscrizione sarà devoluta in beneficenza.

Scopri di più, diventiamo Amici!