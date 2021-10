Nuvole sparse, prevalgono le schiarite - BergamoNews

Inizia il secondo weekend di ottobre: riusciremo a gustare gli splendidi colori dell’autunno? Risponde Ivan Malaspina del Centro Meteo Lombardo.



ANALISI GENERALE

Il ponte di alta pressione dalle Azzorre fino all’Europa dell’est proteggerà per alcuni giorni le nostre regioni dall’arrivo delle perturbazioni atlantiche e pertanto ci attendono alcune giornate senza precipitazioni significative sul nord Italia. Non mancherà tuttavia il passaggio di un po’ di nuvole che si alterneranno a momenti soleggiati almeno fino a domani a causa di infiltrazioni di aria fresca dai Balcani.

Le temperature non subiranno grandi variazioni nei prossimi giorni e saranno prevalentemente influenzate dal grado di copertura nuvolosa.

Sabato 9 ottobre 2021

Tempo Previsto: al mattino poco nuvoloso su Mantovano e alta Valtellina, molto nuvoloso altrove con nubi più compatte sulla fascia prealpina e sui laghi, dove non si esclude qualche pioviggine. Nel pomeriggio ampie schiarite in pianura e su alta Valtellina, nuvoloso sul resto della regione. Nella sera poco nuvoloso in pianura e sulle Alpi, parzialmente nuvoloso altrove.

Temperature: massime in diminuzione. In pianura minime per lo più comprese tra 12 e 14 °C, con punte superiori nelle zone densamente urbanizzate del Milanese; massime generalmente comprese tra 17 e 19 °C.

Domenica 10 ottobre 2021

Tempo Previsto: al mattino poco nuvoloso su Alpi e bassa pianura, parzialmente nuvoloso altrove con nubi più compatte su Prealpi e zona laghi. Nel pomeriggio parzialmente nuvoloso sulle Prealpi, poco nuvoloso altrove. Nella sera persiste qualche nuvola sparsa, ma sempre all’interno di un contesto di cieli poco o parzialmente nuvolosi.

Temperature: minime in diminuzione. In pianura minime per lo più comprese tra 9 e 11 °C, con punte superiori nelle zone densamente urbanizzate del Milanese; massime generalmente comprese tra 16 e 18 °C..

Lunedì 11 ottobre 2021

Tempo Previsto: al mattino cieli sereni o poco nuvolosi su tutta la regione. Nel pomeriggio e nella sera persistono generali condizioni di bel tempo ovunque.

Temperature: stazionarie. In pianura minime per lo più comprese tra 8 e 10 °C, con punte superiori nelle zone densamente urbanizzate del Milanese; massime generalmente comprese tra 16 e 18 °C.

